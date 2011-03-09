اندونزی و فیلیپین قرارداد همکاری اطلاعاتی و امنیتی امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی ( آنتارا)، این قرارداد به امضای سوسیلوبامبانگ یودهویونو"رییس جمهوری اندونزی و "بنیگنو آکوینو" رئیس جمهور فیلیپین رسید.

رییس جمهور فیلیپین صبح سه شنبه با استقبال همتای اندونزیایی خود وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد.

رییس جمهوری اندونزی در کنفرانس خبری مشترک با همتای فیلیپینی خود به خبرنگاران گفت : دیگر به گروه های تروریستی اجازه داده نخواهد شد از مرز آبی اندونزی و فیلیپین به عنوان بندرگاه و محلی امن برای رفت و آمد استفاده کنند.

رییس جمهوری فیلیپین نیز با دعوت از تمام کشورهای منطقه برای همکاری در این زمینه چشم پوشی از رفت و آمد گروه های تروریستی در آب های منطقه را جنایتی برابر با فعالیت های این گروه ها خواند.

توسعه همکاری های مشترک اقتصادی و سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل و انرژی از دیگر موضوعات توافق شده در سفر رییس جمهوری فیلیپین به اندونزی اعلام شده است.