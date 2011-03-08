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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

در آستانه نوروز؛

نمایشگاه بهاره مواد غذایی در قم افتتاح شد

نمایشگاه بهاره مواد غذایی در قم افتتاح شد

قم - خبرگزاری مهر: فاز دوم نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا ویژه مواد غذایی در مجتمع امام خمینی(ره) قم افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ‌مدیرکل سازمان بازرگانی استان قم قبل از ظهر سه‌شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در این نمایشگاه محصولات غذایی، خشکبار و پروتئنی عرضه می‌شود که حدود ۵۵ غرفه در این نمایشگاه دایر و محصولات خود را عرضه می‌کنند.

یونس عالی‌پور با اشاره به اینکه ساعت کار نمایشگاه از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب است، ‌اضافه کرد: نمایشگاه فقط روز جمعه بدلیل اقامه نماز جمعه از ساعت ۱۵ باز خواهد شد و کالاهای این نمایشگاه با حداقل ۲۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود.

نمایشگاه پوشاک و البسه روزی ۷۰ هزار بازدید کننده داشت

وی با بیان اینکه در برپایی این نمایشگاه‌ها دقت و حساسیتمان بر روی ارزان و با کیفیت بودن کالا‌ها و اجناس بوده است، اظهار داشت: نمایشگاه پوشاک و البسه روزانه ۷۰ هزار نفر بازدید کننده داشت که علت استقبال خوب مردم از این نمایشگاه‌ها کیفیت بالا و قیمت خوب کالا‌ها بوده است.

نمایشگاه چهارم خوراک و آجیل در منطقه نیروگاه دایر می‌شود

مدیرکل بازرگانی قم در ادامه بیان داشت: ‌ همزمان با نمایشگاه بهاره نمایشگاهی نیز در ورزشگاه شهدای نیروگاه قبل از نوزدهم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه نیز مواد غذایی، آجیل و خشکبار عرضه خواهد شد و برپایی چنین نمایشگاهی برای دسترسی آسان مردم قم به اقلام مورد نیاز است.
 

کد مطلب 1270110

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