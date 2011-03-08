برنامه های سالگرد تأسیس کانونهای مساجد در فارس تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، منصور روشن ضمیر با اعلام برنامه های بزرگداشت 18 اسفند مصادف با سالروز تأسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1372 گفت: به همین مناسبت طی مراسمی با حضور حجت الاسلام سلیمانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر ستاد عالی کانون های مساجد کشور از 150 نفر از فعالان فرهنگی مساجد استان فارس تجلیل می شود.

وی گفت: این مراسم چهارشنبه 18 اسفند با حضور بیش از 800 نفر از ائمه جماعات، مدیران و رابطان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس از ساعت هشت و 30 دقیقه صبح در تالار سعدی باشگاه فرهنگیان شیراز آغاز به کار خواهد کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس ادامه داد: حجت الاسلام سلیمانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر ستاد عالی کانون های مساجد کشور و حامد دهقانان معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس، منصور طبیعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از جمله سخنرانان این مراسم هستند.

وی تاکید کرد: در این همایش از 150 نفر از فعالان کانونهای مساجد فارس از جمله چند نفر ائمه جماعات و مدیران کانونهای فعال سال 89، برگزیدگان جشنواره های جوانان مساجد در رشته های مختلف سال 89، مدیران کانونهای تخصصی استان تجلیل می شود که 36 نفر از این افراد به صورت نمادین لوح تقدیر و هدایای خود را از دست مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر ستاد عالی کانون های مساجد کشور دریافت می کنند.

روشن ضمیر با اشاره به اینکه این همایش با اقامه نمازجماعت ظهر و عصر همراه است، گفت: در حاشیه برگزاری این همایش نمایشگاهی از مجموعه برنامه ها و فعالیتهای دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس در سال 89 برپا می شود.