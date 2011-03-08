نرخ کرایه اتوبوس های درونشهری تبریز تغییر نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سیروس تقی زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری گفت: در نشست مشترک استاندار آذربایجان شرقی، فرماندار و شهردار تبریز بر باقی ماندن نرخ کرایه ها در همان نرخ قبلی تأکید و مقرر شد استاندار و فرماندار تبریز پی گیری های لازم برای جذب کمک های دولتی در موضوع هدفمندی یارانه ها، بسته های حمایتی و یارانه بلیط از دولت را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست موضوع افزایش کرایه اتوبوس های درون شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نرخ این کرایه ها همانند گذشته باقی مانده و مشمول هیچ افزایشی نشود.

تقی زاده افزود: در این جلسه شهردار تبریز طی سخنانی با ابراز گلایه از عدم همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی با شرکت واحد در خصوص اجرای دستور استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر واگذاری و فروش گازوئیل و گاز مصرفی اتوبوس های شهری با اخذ چک مدت دار گفت: متأسفانه این دستور استاندار محترم در ماه اول اجرا و در ماه های بعد به شکلی کاملا یک طرفه از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی لغو شد و علی رغم نامه نگاری های متعدد این مشکل مرتفع نشده است.

تاخیر دولت برای وصول بسته های حمایتی حمل و نقل شهری

مدیرعامل اتوبوس رانی تبریز در ادامه با اشاره به بخش دیگری از اظهارات شهردار تبریز در جلسه مذکور افزود: بنا بر اعلام شهردار تبریز همانطور که اعلام کرده بودیم بسته های حمایتی دولت در خصوص حمل و نقل درون شهری تا امروز به شهرداری ها واصل نشده است.

تقی زاده افزود: علی رغم هزینه کرد اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال برای کمک به اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری و پرداخت یارانه های بلیط، متأسفانه در مقایسه با سال گذشته که خبری از اجرای قانون و افزایش قیمت حامل های انرژی در میان نبود، تنها 50 درصد سال گذشته از بابت یارانه بلیط به شرکت واحد پرداخت شده است، همچنین از سهم توزیعی اعتبارات واریزی سازمان شهرداری های کشور به استان نیز از مبلغ دو میلیارد و 100 میلیون تومان، فقط 50 درصد آن به شهرداری تبریز پرداخت شده است.

به گفته مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز در این جلسه استاندار آذربایجان شرقی نیز ضمن تقدیر از تلاش های شهرداری و شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز و تأکید بر پی گیری جدی مسایل مطروحه و افزایش کمک های مربوط به شهرداری تبریز، دستور داد تا شرکت پخش فرآورده های نفتی با اخذ چک مدت دار شش ماهه نسبت به واگذاری سوخت مصرفی شرکت و احد تسریع کند تا کماکان شرکت واحد هم برای جبران این مشکل نقدینگی برای سال آینده، لایحه افزایش قیمت را از طریق قانونی برای شورای شهر ارائه دهد.

تقی زاده همچنین با اشاره به اظهارات فرماندار تبریز در این جلسه افزود: در این جلسه فرماندار تبریز نیز از سوی استاندار آذربایجان شرقی مأموریت یافت برای پی گیری مشکلات مربوط به شرکت واحد اقدامات لازم را انجام دهد.

به گفته وی، پس از اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه حمل و نقل عمومی، چندین بار شهردار تبریز و مدیرعامل شرکت واحد نامه های متعددی در خصوص عدم همکاری دولت و نرسیدن بسته های حمایتی حمل و نقل به نمایندگان مجلس، استاندار محترم آذربایجان شرقی ، فرماندار تبریز، معاون وزیر کشور، رئیس سازمان شهرداری ها ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارسال و به طور مکرر ضمن طرح و یادآوری مشکلات و چالش های موجود به کمیته حمل و نقل استان خواستار پی گیری و حل این مشکلات را کرده اند با این حال تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

تقی زاده در عین حال اعلام کرد: همانطور که قبلا هم اعلام شده است تا پایان سال هیچ افزایش نرخی در کرایه های اتوبوس رانی صورت نخواهد گرفت اما از ابتدای سال نو و چنانچه کمک های دولتی و دیون مربوط به سال 89 دولت واریز نشود، شرکت واحد با بحران مالی در ارایه خدمات روبرو خواهد شد.