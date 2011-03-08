مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مطرح شدن دوباره بحث حضور قلعهنویی در تیم ملی بزرگسالان گفت: ما در این خصوص همچنان روی موضع قبلی خود هستیم زیرا در شرایط حساس و خطیر فعلی حضور قلعهنویی در تیم ملی به سود سپاهان نیست.
وی در پاسخ به این سئوال که "آیا ممکن است در پایان لیگ امیر قلعه نویی به تیم ملی برود؟"، افزود: قرارداد ما با قلعهنویی تا پایان فصل جاری است و دوست داریم آن را تمدید کنیم اما ادامه همکاری وی با سپاهان یا حضورش در تیم ملی یا تیمی دیگر بستگی به نظر ایشان دارد. البته امیدواریم قلعه نویی همچنان به همکاریاش با باشگاه سپاهان ادامه دهد.
قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان در مورد پیروزی این تیم برابر شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: از ابتدای لیگ سپاهان جزو مدعیان لیگ بود و امروز هم تنها سه امتیاز تا رسیدن به صدرجدول فاصله دارد.
وی اضافه کرد: هرچند در هفتههای پایانی لیگ همه بازیها سخت و دشوار است اما این امیدواری را داریم در بازی عقب افتاده برابر صنعت نفت آبادان پیروز شده و صدرنشین لیگ شویم.
تابش در پایان گفت: در هفتههای آینده بازیهای بسیار سختی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا پیش رو داریم و اینکه اعلام شده است دیدار فینال گونه ما با پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی بعد از 20 اردیبهشت برگزار میشود، تا حدودی این فشردگی را کمتر میکند. ما امسال مدعی قهرمانی در هر سه جام هستیم و امیدواریم با موفقیت این سه جام را پشت سر بگذاریم.
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