154 هزار عدد ترقه در لرستان کشف شد

سرهنگ غلام عباس غلامزاده در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: با تلاش پرسنل نیروی انتظامی استان لرستان 154 هزار و 360 عدد انواع ترقه کشف و در این رابطه 36 نفر دستگیر شدند.

وی با تشریح جزئیات این کشفیات، عنوان کرد: ماموران اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان دورود با همکاری یگانهای انتظامی در اجرای طرح کنترل نظارتی بر واحدهای صنفی با هماهنگی مقام قضایی 20 واحد صنفی دارای سابقه خرید و فروش مواد محترقه را مورد بازدید قرار دادند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در بازرسی از هفت واحد صنفی از واحدهای یاد شده تعداد 5 هزار و 750 عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط و هفت نفر دستگیر شد.

سرهنگ غلامزاده خاطر نشان کرد: همچنین ماموران اطلاعات دورود در عملیاتی مشابه در پی کسب خبری مبنی بر اینکه شخصی اقدام به توزیع و فروش مواد محترقه در بین متصدیان واحدهای صنفی این شهرستان می کند با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با تعقیب و مراقبت ویژه این فرد را در جلوی منزل شخصی خود در حین تخلیه مواد محترقه دستگیر کردند.

وی ادامه داد: از این فرد بیش از 60 هزار عدد انواع مواد محترقه از انواع کپسولی و کبریتی را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان افزود: همچنین ماموران انتظامی شهرستان دلفان و خرم آباد نیز در دو عملیات جداگانه طی روز گذشته در اجرای طرح کنترل نظارتی از واحدهای صنفی تعداد 88 هزار و 610 عدد انواع مواد محترقه و آتش زا را کشف و ضبط و 16 نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ غلامزاده در ادامه با اشاره به اثرات سوء استفاده از مواد محترقه و ترقه، گفت: لازم است والدین به فرزندان خود بیاموزند که استفاده از این گونه مواد همواره با حوادث تلخ و ناگواری همراه است و در برخی موارد سبب نقص عضو و یا مرگ می شود.

وی یادآور شد: متهمان یاد شده به همراه کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به یگان انتظامی منتقل شدند.