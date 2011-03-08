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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

سرهنگ غلامزاده:

154 هزار عدد ترقه در لرستان کشف شد

154 هزار عدد ترقه در لرستان کشف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان از کشف بیش از 154 هزار ترقه در این استان خبر داد.

سرهنگ غلام عباس غلامزاده در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: با تلاش پرسنل نیروی انتظامی استان لرستان 154 هزار و 360 عدد انواع ترقه کشف و در این رابطه 36 نفر دستگیر شدند.

وی با تشریح جزئیات این کشفیات، عنوان کرد: ماموران اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان دورود با همکاری یگانهای انتظامی در اجرای طرح کنترل نظارتی بر واحدهای صنفی با هماهنگی مقام قضایی 20 واحد صنفی دارای سابقه خرید و فروش مواد محترقه را مورد بازدید قرار دادند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در بازرسی از هفت واحد صنفی از واحدهای یاد شده تعداد 5 هزار و 750 عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط و هفت نفر دستگیر شد.

سرهنگ غلامزاده خاطر نشان کرد: همچنین ماموران اطلاعات دورود در عملیاتی مشابه در پی کسب خبری مبنی بر اینکه شخصی اقدام به توزیع و فروش مواد محترقه در بین متصدیان واحدهای صنفی این شهرستان می کند با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با تعقیب و مراقبت ویژه این فرد را در جلوی منزل شخصی خود در حین تخلیه مواد محترقه دستگیر کردند.

وی ادامه داد: از این فرد بیش از 60 هزار عدد انواع مواد محترقه از انواع کپسولی و کبریتی را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان افزود: همچنین ماموران انتظامی شهرستان دلفان و خرم آباد نیز در دو عملیات جداگانه طی روز گذشته در اجرای طرح کنترل نظارتی از واحدهای صنفی تعداد 88 هزار و 610 عدد انواع مواد محترقه و آتش زا را کشف و ضبط و 16 نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ غلامزاده در ادامه با اشاره به اثرات سوء استفاده از مواد محترقه و ترقه، گفت: لازم است والدین به فرزندان خود بیاموزند که استفاده از این گونه مواد همواره با حوادث تلخ و ناگواری همراه است و در برخی موارد سبب نقص عضو و یا مرگ می شود.

وی یادآور شد: متهمان یاد شده به همراه کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به یگان انتظامی منتقل شدند.  

کد مطلب 1270119

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