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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۲

رشتخوار قهرمان مسابقات دارت المپیاد ورزشی روستاییان خراسان رضوی شد

رشتخوار قهرمان مسابقات دارت المپیاد ورزشی روستاییان خراسان رضوی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم دارت روستایی رشتخوار ، مقام قهرمانی سومین المپیاد ورزش های روستایی و عشایری خراسان رضوی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دراین مسابقات که عصر سه شنبه به پایان رسید، تیم خواف مقام دوم و تربت حیدریه و چناران مشترکا سوم شدند.

در بخش انفرادی ابراهیم غلامی از رشتخوار، حسین غلامی از خواف اول و دوم و محمد رضا صداقت از چناران و رضا فرح پور از تربت حیدریه مشترکا سوم شدند.

در مسابقه دارت روستایی المپیاد ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی در رشتخوار 9 تیم با 36 بازیکن از شهرستانهای رشتخوار، خواف، تربت حیدریه، چناران، قوچان، کلات زاوه، مه ولات و خلیل آباد حضور داشتند.

رئیس هیئت ورزش های روستایی وعشایری خراسان رضوی گفت: برگزاری مسابقات منطقه ای و محله ای دارت سال آتی در مناطق روستایی این استان با جدیت دنبال خواهد شد.

مهدی لری در حاشیه برگزاری این مسابقه افزود: رشتخوار از استعداد بالایی در رشته دارت برخوردار است و قطب این رشته ورزشی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: شناسایی جوانان علاقمند در رشته دارت در مناطق روستایی به منظور تشکیل تیم های استانی در رده های سنی مختلف از سال آتی آغاز می شود.

کد مطلب 1270120

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