به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، غلامحسین عسگری ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ساختمانهای ساخته شده در حاشیه شهرها فاقد پروانه ساختمانی است، اظهار داشت: این ساختمانها به دلیل اینکه بدون رعایت استانداردهای لازم ساخته می‌شوند هیچگونه استحکام کافی و مناسبی را برای سکونت ندارند.

وی با اشاره به اینکه حاشیه‌نشینی در شهر اصفهان نسبت به سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته است، افزود: باید برای مشکل و معضل حاشیه‌نشینی در شهرها اقدامات اساسی صورت بگیرد چراکه تنها با برخورد قانونی یک نهاد این مسئله به راحتی رفع نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی با توجه به تکالیف و وظایف تعیین شده برای آن نمی‌تواند در جلوگیری از ساخت و سازهای حاشیه شهرها دخالتی داشته باشد، افزود: معضل حاشیه‌نشینی در شهرها شدیدتر از آن است که با برخوردهای قانونی تنها یک نهاد رفع شود.

وی با تاکید بر اینکه روستاهای اطراف کلان‌شهرها باید از امکانات مناسب و کافی برای زندگی برخوردار باشند، ادامه داد: زمانی که وضعیت اشتغال و خدمات‌رسانی مناسب در روستاها به نحو مطلوبی صورت بگیرد در آن هنگام معضلات و مشکلات حاشیه‌نشینی در شهرها نیز برطرف خواهد شد.

عسگری با اشاره به اینکه در حال حاضر نظارت ساخت و سازها در حاشیه شهرها برعهده واحد کنترل ساختمان در شهرداری است، اضافه کرد: مهندسان سازمان نظام مهندسی حق هیچگونه نظارتی را بر ساختمانهای فاقد پروانه ساخت ندارند.