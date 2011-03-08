پیش بینی اتمام فاز اول احداث پایانه جدید شرق در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی آذروش با با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و تخصیص اعتباراتی برای احداث پایانه جدید شرق در سال 90 امیدواریم تا پایان سال آتی فاز اول پایانه جدید شرق احداث و به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: در تلاشیم که در سال آینده حداقل سکوهای سوار و پیاده شدن مسافر، سالن های انتظار و فروش بلیت در این پایانه احداث و تکمیل شود تا بتوانیم بخش عمده ای از سفرهای پایانه شرق قدیم را به این پایانه جدید منتقل کنیم.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران با بیان اینکه هزینه حداث فاز اول پایانه شرق 20 میلیارد تومان پیش بینی شده است گفت: با احداث پایانه جدید شرق می توانیم به شهروندان و مسافران خدمات رسانی بهتری داشته باشیم و شاهد رضایت بیشتر آنها باشیم.

وی افزود: همچنین با اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو هماهنگی هایی صورت گرفته تا ناوگان حمل و نقل عمومی پایانه جدید شرق را تحت پوشش کامل قرار دهند و مسافران به راحتی در هنگام رفت و برگشت به این پایانه بتوانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.



