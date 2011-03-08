باید همدیگر را تحمل کنیم/ مقام ولایت حفظ کننده جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدوی کنی پس از اخذ آراء جهت ریاست مجلس خبرگان رهبری در جایگاه رئیس خبرگان رهبری حضور یافت و در سخنانی با گرامیداشت یاد بزرگان انقلاب ، مجاهدان و مبارزان در راه انقلاب بویژه امام خمینی (ره) و بزرگداشت خاطره شهدا با توصیه به تقوا و پرهیزگاری و مکارم اخلاق، حفظ و صیانت از انقلاب را بسیار مهم و خطیر ارزیابی کرد.

وی در ادامه با استناد به ایات قرآنی ، صبر و مقاومت در انجام وظایف ، صبر جمعی در مقابل دشمنان و صبر و تحمل یکدیگر را سفارشات قرآن کریم ذکر کرد و گفت: به رغم اختلاف سلیقه ها باید همدیگر را تحمل کنیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ارتباط با خدا، دیگران و دوستان را رابطه ای سفارش شده در احکام اسلامی ذکر و تصریح کرد: مقام ولایت حفظ کننده و هماهنگ کننده جامعه است.

مهدوی کنی تأکید کرد: انحصارگرایی مذموم است و باید وحدت داشته باشیم.

وی کاندیداتوری خود را احساس وظیفه دانست و از آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یاور دیرین خود یاد کرد و گفت: از ایشان می خواهم همانگونه که در دوران مبارزه و انقلاب تا کنون با ایشان بودیم، ایشان کما فی السابق به ما کمک کنند.

رئیس مجلس خبرگان از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری چه آنها که به ایشان رأی دادند یا ندادند تشکر کرد.

مهدوی کنی نظارت بر رهبری را پاسداری و صیانت از رهبری ذکر کرد و گفت: این امر مهم به عهده خبرگان رهبری است و نباید بگذاریم دشمنان، این عمود خیمه انقلاب را بشکنند.