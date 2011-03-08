فلسطین نیازمند تغییرات جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "فلسطین نیز نیازمند تغییر است" آورده است: فلسطین این روزها شاهد تحرکات گسترده ای برای پایان شکاف میان گروههای فلسطینی است و صدها تظاهرات کننده خواستار تحقق آشتی ملی میان فتح و حماس به عنوان شاخص ترین گروه هستند.

این روزنامه می نویسد: وحدت ملی هدف مهمی به شمار می رود اما آنچه جای بحث دارد این است که وحدت ملی میان فلسطینی ها بر چه اساسی باید شکل گیرد. منطق حکم می کند که بازنگری عمیقی از سوی طرفهای فلسطینی درباره اوضاع سابق صورت گیرد.

روزنامه مذکور نوشت: باید استراتژی مشخصی برای آینده تعیین شود و موسسات فلسطینی براساس دموکراسی شکل گیرند. تشکیلات خوگردان در رام الله باید به مذاکرات سازش نقدی داشته باشد و از اشتباهات گذشته درس بگیرد.

متاسفانه مردم فلسطین که طولانی قیام را در عرصه منطقه رقم زده اند هم اکنون تماشاچی تحولات کشورهای عربی هستند و اوضاع به صورتی است که گویا فلسطین بهترین اوضاع را می گذراند.

تشکیلات خودگردان در زمانی که همه کشورهای عربی به خواسته های مردم خود اندک توجه پیدا کرده اند دست از لجاجت بردارد و به خواسته های مردمی توجه کند.

روزنامه فوق می افزاید: ابومازن هم اکنون آماده از سرگیری مذاکرات سازش می شود و همچنان به سیاستهای خود ادامه می دهد گویا که نمی خواهد هیچ تغییری ایجاد شود یا خون تازه ای در نهادهای فلسطینی تزریق شود.

این روزنامه در پایان می نویسد: شرایط برای آشتی ملی باید از هر حیث مهیا باشد و تشکیلات خودگردان از بازداشت مبارزان فلسطینی دست بردارد و زندانیان را آزاد کند باید فلسطین شاهد تحرک جدیدی باشد.