سهمیه یارانه شیر کارخانجات لبنی استان مرکزی پرداخت نشد

عزیز الله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اعلام اینکه در راستای هدفمند شدن یارانه شیر، سهمیه شیر در سال آینده بین 20تا30 درصد کاهش می یابد، افزود: کارخانجات لبنی تا پایان امسال نمی توانند تغییراتی مبنی بر کاهش یا قطع سهمیه در سامانه وارد کنند

وی با بیان اینکه درسال آینده انعقاد قرار داد با کارخانجات لبنی بر اساس ارزیابی عملکرد کارخانجات لبنی توسط سازمان بازرگانی صورت می گیرد، اظهارداشت: از این پس عملکرد کارخانجات بر اساس رعایت استاندارد، کیفیت ومیزان توزیع شیر ارزیابی و توسط سازمان نمره داده خواهد شد.

صدیقی با اشاره به نقش شیر در سرانه مصرف خانوار و حمایت از تولید کنندگان شیر تصریح کرد: بر اساس تاکید وزارت بهداشت و درمان مبنی بر نقش شیر در سلامت مردم، احتمالا یارانه شیر در سال آینده توسط دولت پرداخت خواهد شد.