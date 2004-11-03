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۱۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۲۸

ديباچه ي درد ( 2 )

در كوچه هاي كوفه

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : ارادت به خاندان عصمت و طهارت در " شعر پارسي " صاحب پيشينه و ريشه اي انكار ناپذير است كه بخشي از آن در شعر شاعران ديروز و امروز انعكاس عيني يافته است ؛ در حوزه ي شعر ديني و آئيني آثار بيشماري وجود دارد كه شيفتگي به مولي الموحدين ، علي ( ع ) در آنها آشكار است ، شعر معاصر نيز از اين فيض ارجمند بي نصيب نمانده ، قطعه اي در همين زمينه تقديم حضور مي گردد.

اين موج مد چيست كه تا ماه مي رود
درياي درد كيست كه در چاه  مي رود

اينسان كه چرخ مي گذرد بر مدار شوم
بيم خسوف و تيرگي  ماه  مي رود

گويي كه چرخ ، بوي خطر را شنيده است
يك لحظه مكث كرده ، به اكراه  مي رود

آبستن عزاي عظيمي است ، كاين چنين
آسيمه سر ، نسيم سحرگاه  مـــــــي رود

مرغان نوحه خوان سحر را چه شيوني است؟
وقتي كه او به جانب  درگاه   مــــــــــــي رود

ديشب فرو فتاده مگر ماه  از  آسمـــــــان
يا آفتاب ، روي زمين ، راه مـــــــــــــي رود

در كوچه هاي كوفه ، صداي عبور كيست؟
گويا دلي به مقصد  دلخواه  مي رود ...

دارد سر شكافتن  فرق  آفتــــــــــــــــاب
آن سايه اي كه در دل شب ، راه  مي رود
  
                                                  * قيصر امين پور
کد مطلب 127013

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