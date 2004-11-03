در كوچه هاي كوفه

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : ارادت به خاندان عصمت و طهارت در " شعر پارسي " صاحب پيشينه و ريشه اي انكار ناپذير است كه بخشي از آن در شعر شاعران ديروز و امروز انعكاس عيني يافته است ؛ در حوزه ي شعر ديني و آئيني آثار بيشماري وجود دارد كه شيفتگي به مولي الموحدين ، علي ( ع ) در آنها آشكار است ، شعر معاصر نيز از اين فيض ارجمند بي نصيب نمانده ، قطعه اي در همين زمينه تقديم حضور مي گردد.