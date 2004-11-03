اين موج مد چيست كه تا ماه مي رود
درياي درد كيست كه در چاه مي رود
اينسان كه چرخ مي گذرد بر مدار شوم
بيم خسوف و تيرگي ماه مي رود
گويي كه چرخ ، بوي خطر را شنيده است
يك لحظه مكث كرده ، به اكراه مي رود
آبستن عزاي عظيمي است ، كاين چنين
آسيمه سر ، نسيم سحرگاه مـــــــي رود
مرغان نوحه خوان سحر را چه شيوني است؟
وقتي كه او به جانب درگاه مــــــــــــي رود
ديشب فرو فتاده مگر ماه از آسمـــــــان
يا آفتاب ، روي زمين ، راه مـــــــــــــي رود
در كوچه هاي كوفه ، صداي عبور كيست؟
گويا دلي به مقصد دلخواه مي رود ...
دارد سر شكافتن فرق آفتــــــــــــــــاب
آن سايه اي كه در دل شب ، راه مي رود
* قيصر امين پور
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : ارادت به خاندان عصمت و طهارت در " شعر پارسي " صاحب پيشينه و ريشه اي انكار ناپذير است كه بخشي از آن در شعر شاعران ديروز و امروز انعكاس عيني يافته است ؛ در حوزه ي شعر ديني و آئيني آثار بيشماري وجود دارد كه شيفتگي به مولي الموحدين ، علي ( ع ) در آنها آشكار است ، شعر معاصر نيز از اين فيض ارجمند بي نصيب نمانده ، قطعه اي در همين زمينه تقديم حضور مي گردد.
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