قلعه نویی گزینه سرمربیگری تیم ملی نیست/ مذاکره با مربیان سرشناس ترک

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فدراسیون فوتبال براساس نظر اعضای کمیته فنی تصمیم به انتخاب سرمربی خارجی برای تیم ملی دارد و تلاش می کند تا بهترین و واجد شرایط ترین گزینه را برای تیم ملی انتخاب کند.

نبی اضافه کرد: با توجه به اینکه تیم ملی مسابقات و رویداد مهمی در پیش ندارد این فرصت خوبی است تا فدراسیون فوتبال با بررسی تمامی جوانب و زوایای لازم بهترین گزینه را برای هدایت تیم ملی انتخاب کند.

وی با اعلام اینکه مذاکرات فدراسیون فوتبال با مربیان سرشناس ترکیه‌ای ادامه دارد، اظهار داشت: این مذاکرات از سوی کمیته روابط بین الملل در حال پیگیری است ولی تاکنون توافقی برای عقد قرارداد حاصل نشده است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در مورد احتمال انتخاب سرمربی تیم ملی تا پیش از پایان سال 89 گفت: این امربستگی به روند مذاکرات و توافقات طرفین دارد و در صورتی که توافقات لازم با گزینه موردنظر انجام شود کار انتخاب سرمربی تیم ملی را نهایی خواهیم کرد.

نبی در مورد توافقات فدراسیون فوتبال با مجید جلالی یادآور شد: آقای جلالی درخواست‌های خود را به صورت مکتوب در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داده‌اند و قراراست شرایط اجرایی شدن این درخواست‌ها در کمیته فنی بررسی و پس از آن در مورد ایشان تصمیم گیری شود.

وی تاکید کرد: جلالی یکی از گزینه‌های اصلی فدراسیون است اما تاکنون هیچ توافقی با ایشان نداشته‌ایم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در مورد شایعه تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق پرسنل فدراسیون فوتبال اظهار داشت: چنین خبری حقیقت ندارد و در شرایطی که برخی دستگاه‌ها با مشکلاتی برای پرداخت‌های پایان سال خود روبه‌رو هستند فدراسیون فوتبال حقوق و پاداش کارمندان خود را پیش از پایان سال پرداخت کرده است.