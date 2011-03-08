80 شورای ورزش روستایی در خواف تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالعلی جغتایی عصر سه شنبه، در جمع کبدی کاران روستایی شرکت کننده در سومین المپیاد ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی در خواف افزود: این شوراها به مسئولیت دهیاران، عضویت اعضای شورای اسلامی روستاها ،پیشکسوتان ورزش، معتمدین و امامان جماعت روستا شکل گرفته است.

وی افزود: شناسایی وشکوفایی استعدادها، هدایت جوانان علاقمند و ساماندهی آنان تشکیل تیم های ورزشی و کمک به نشاط و شادابی در روستاها از جمله اهداف تشکیل شورای ورزش روستایی در خواف می باشد.

فرماندار خواف گفت: بررسی ها نشان می دهد که جوانان روستایی به ورزش های پایه ای و گروهی بیش از سایر رشته ها علاقمندی نشان می دهند.

وی اظهار داشت: تشکیل تیم های ورزشی در رشته های مختلف در روستاهای خواف دردست انجام است .

جغتایی هم چنین از شناسایی اراضی مناسب برای فعالیت های ورزشی در روستاهای خواف خبر داد.

وی بیان کرد: شوراهای اسلامی و دهیاران با کمک از معتمدان محلی در شناسایی این زمین ها به منظور نصب تجهیزات ورزشی اعلام آمادگی کردند.

رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی هم گفت: ارتقاء ورزش در روستاها در اولویت نخست سیاست های راهبردی قرارگرفته است.

مهدی لری افزود: تجهیز روستاهای مرزی خراسان رضوی در اولویت این سیاست ها قرار دارد.

وی بیان کرد: تشکیل تیم های ورزشی در روستاها و برگزاری مسابقات مختلف استانی و منطقه ای در دستور کار قرار دارد که از سال آتی با شتاب بیشتری دنبال می شود.

در مسابقات کبدی که به میزبانی خواف برگزار شد تیم های درگز مقام اول، مشهد مقام دوم و طرقبه شاندیز و خواف مشترکا سوم شدند.

در این مسابقه 7 تیم حضور داشتند که به صورت دو حذفی با هم به رقابت پرداختند.