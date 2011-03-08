28 واحد تولیدی و صنفی پوشاک در لرستان پلمپ شد

سرهنگ امیر الماسیان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در قالب اجرای طرح کنترل نظارتی بر مراکز تولید و فروش پوشاک در سطح استان بازدید از 836 واحد صنفی صورت گرفت.

وی با اشاره به پلمپ 298 واحد صنفی متخلف، بیان داشت: این تعداد واحد تولیدی در راستای تداوم اجرای طرح های کنترل نظارتی بر صنوف و اماکن عمومی و ارتقا امنیت اجتماعی- اخلاقی به منظور پیشگیری از جرایم و تخلفات صنفی در مراکز تولید و توزیع پوشاک پلمپ شده است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان جلوگیری از گسترش ناهنجارهای اخلاقی، اجتماعی و پدیده بد حجابی به ویژه در اماکن عمومی و اصناف و پاکسازی این گونه مراکز را از جمله اهداف این طرح برشمرد.

سرهنگ الماسیان یادآور شد: این طرح با همکاری ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات استان و شهرستانهای تابعه به صورت محسوس و نامحسوس از تاریخ هفتم اسفندماه به مرحله اجرا درآمد.

وی خاطر نشان کرد: در این مدت از 836 واحد صنفی بازدید و سرکشی صورت گرفت که 39 مانکن غیرمتعارف و البسه مبتذل، 254 صور خارجی، 272 بدلیجات با آرم و علائم شیطان پرستی و 360 حلقه سی دی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در قالب این طرح به 689 واحد صنفی تذکرات لسانی و کتبی داده شده است، ادامه داد: همچنین 28 واحد صنفی متخلف پلمپ و برای 72 واحد نیز اخطار صادر شد.