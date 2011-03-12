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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۳۸

جعفری ملک در گفتگو با مهر:

وزارت تعاون حضور نمایندگان در سفرهای خارجی وزیر را رد کرد

وزارت تعاون حضور نمایندگان در سفرهای خارجی وزیر را رد کرد

وزارت تعاون حضور برخی از نمایندگان مجلس در سفرهای خارجی وزیر تعاون به عنوان هیئت همراه وی را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا مطالبی در مورد حضور برخی نمایندگان مجلس در سفرهای خارجی وزیر تعاون اعلام شد که این موضوع از سوی وزارت تعاون رد شده است.

مدیرکل روابط عمومی و مشاور وزیر تعاون در این باره در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سوال که آیا در سفرهای خارجی وزیر تعاون گروهی از نمایندگان مجلس نیز وی را همراهی می کنند، اظهار داشت: اخیرا وزیر تعاون هیچ سفر خارجی نداشته است که از این طریق نمایندگان مجلس نیز وی را همراهی کنند.

جعفری ملک اظهار داشت که تاکنون در هیچ یک از سفرهای وزیر تعاون به خارج از کشور، نمایندگان مجلس در هیئت همراه وی حضور نداشته اند.

وی همچنین بیان داشت: فقط در یک سفر و آن هم در افتتاحیه نمایشگاه لیسبون، یکی از نمایندگان مجلس با درخواست خودش وزیر تعاون را همراهی کرده است و در سایر سفرها هیچ نماینده ای از مجلس به همراه وزیر تعاون و هیئت همراه وی نبوده است.

کد مطلب 1270134

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