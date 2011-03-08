به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین شریعت پناهی قبل از ظهر سه شنبه در اولین نشست نقش رسانه و مطبوعات در پیشبرد اهداف که در دادسرای عمومی استان قم برگزار شد، بیان داشت: نزدیک به 400 زندانی در قم در چارچوب قانون در ایام ابتدای سال و همزمان با نوروز به مرخصی خواهند رفت.



وی با اشاره به اینکه هزینه مخارج زندگی هر خانواده زندانی حدود 250 هزار تومان در ماه است اضافه کرد: در حال حاضر یک هزار زندانی در قم تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان هستند که تا کنون هشت میلیون تومان بین آنها تقسیم شده است که در سال گذشته این مبلغ 120 میلیون تومان بوده است.



مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان استان قم اظهار داشت: 70 درصد زندانیان خارجی در زندانهای قم افغانی، 20 درصد عراقی و مابقی دیگر کشورها هستند.

هزار 215 سبد کالا برای زندانیان داریم



شریعت پناهی بیان داشت: یک هزار و 215 سبد کالا که حاوی برنج، ‌روغن، ماکارونی، قند و چای، شکر ، مرغ و تخم مرغ و ماهی ویژه شب عید به زندانیان قمی اهدا می‌شود و در طول سال به مناسبت اعیاد ملی سبد کالای حمایتی به خانواده‌های زندانیان داده می‌شود.



وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ انجمن حمایت زندانیان استان آمادگی کامل برای همکاری و تعامل با رسانه را دارد.