"آواز با عشق" به تعویق افتاد

محمد سریر با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : علی رغم هماهنگی های لازم متاسفانه به علت کسالت برخی از هنرمندان وعوامل اجرایی در ارکستر ناگزیر به لغو این برنامه شدیم اما تصمیم گرفتیم در بهار سال آینده و زمان مناسبی که تاریخ دقیق آن بزودی اعلام خواهد شد این مراسم را اجرا کنیم.

لازم به توضیح است که قرار بود نخستین جایزه موسیقی محمد نوری در سه رشته ترانه سرایی ، آهنگسازی و آواز به سرپرستی و رهبری ارکستر دکتر محمد سریر به مناسبت پاسداشت یک عمر فعالیت زنده یاد محمد نوری در حوزه آوازهمزمان با رونمایی تندیس محمد نوری برگزار شود.