افزایش چهار برابری کانونهای مساجد فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی در حاشیه جلسه جمع بندی فعالیتهای دبیرخانه کانونهای مساجد فارس و در آستانه هجدهمین سالگرد تاسیس کانونهای مساجد کشور گفت: تحول چشمگیری در حوزه کانونهای مساجد استان فارس ایجاد شده که نشان دهنده موفقیت مجموعه برنامه ریز در این زمینه است.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، مساجد نیز همانند دوران صدر اسلام جایگاه واقعی خود را پیدا کردند به گونه ای که نیروهای فعال انقلاب با شرکت در مساجد به طور مستقیم به انسجام نیروهای مردمی کمک شایانی انجام دادند.

طبیعی اضافه کرد: مساجد تنها جایگاهی بوده است که در جوی آکنده از وحدت و اخوت و معنویت، نیروهای مبارز و مؤمن و شجاع را در خود جای داده و از این طریق درجهت بیداری و آگاهی بخشی به توده های بسیج و گروههای مختلف مردمی، رسالت خویش را متحقق کرده است.

وی ادامه داد: تعداد کانونهای مساجد در دولت نهم و دهم رشد چشمگیری داشته که استان فارس نیز از رشد بی نصیب نبوده است و در این راستا هم اکنون 805 کانون فرهنگی در مساجد استان با اجرای برنامه های مختلف مذهبی، فرهنگی، هنری، آموزشی تحت پوشش دبیرخانه کانونهای مساجد فارس فعالیت دارندکه این درحالیست که تا خرداد 87 تنها 200 کانون در استان فعالیت داشت.

این استاد جامعه شناس با اشاره به نقش آفرینی عمیق دین در ایجاد تشکلهای اجتماعی گفت: این مهم باعث شد تا اسلام در ابتدای نظام دهی سازمان دینی خود تاسیس مرکز تجمع عمومی مسلمانان را با نام "مسجد" در اولویت قرار دهد و اجتماع در آن را به نیکوترین وجه ستوده و شدیدترین تأکیدات را در راستای حفظ این سنگرهای توحیدی ابراز کند.

وی با بیان اینکه برنامه های ارائه شده در استان فارس با رویکرد زیربنایی و نوین انجام شده، گفت: جشنواره "نغمه های آشنا" با موضوع نماز، قرآن، انرژی هسته ای ویژه خواهران از سراسر فارس، آموزش کتابداران مساجد، همایش "معلمین آسمانی" در هفته معلم با حضور 200 نفر از معلمان و فرهنگیان مسئول و رابط و عضو کانونهای فرهنگی هنری و اجرای طرح انسجام کانونها به استعداد 805 کانون و عضویت بیش از 35 هزار نفر از جوانان و نوجوانان از این جمله است.

طبیعی همچنین از ارائه طرحی واحد جهت هویت بخشی به مساجد خبر داد و گفت: برگزاری جلسات متعدد ستاد اوقات فراغت استان، نشست شورای منطقه چهار با حضور استانهای فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد با دبیری فارس، همایش پژوهشگران برتر مسجدی با حضور پژوهشگران عضو کانون های مساجد استان نیز نشان از دیدگاه علمی در برنامه های کانون های مساجد دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از اجرای طرح از مدرسه تا مسجد در سه سال متوالی از سال 87 تا 89 به ابتکار دبیرخانه مساجد فارس خبر داد و گفت: این طرح در ایجاد و تقویت ارتباط جوانان و نوجوانان با مساجد گامهای مؤثری برداشته و دو اردوی بزرگ طرح ولایت نور با حضور اعضای این طرح و تخصصی جشنواره جوانان مساجد نیز در سال 89 بسیار قوی برگزار شده است.

وی در پایان با اشاره به انعقاد تفاهمنامه دبیرخانه مساجد استان با استانداری فارس به میزان یک میلیارد و 500 میلیون تومان افزود: امضای تفاهمنامه با سازمان آموزش و پرورش استان فارس جهت اجرای طرح از مدرسه تا مسجد در سال تحصیلی جدید و ابلاغ به چهار هزار و 800 آموزشگاه مقطع راهنمایی و متوسطه و 60 منطقه آموزش و پرورش فارس و 700 کانون فرهنگی هنری مسجد استان نیز یکی از دستاوردهای مهم دیگر این دبیرخانه محسوب می شود.