6 گونه تاس ماهیان جهان در خزر زیست می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر سه شنبه در بازدید از مراکز تکثیر ماهی استان، این گونه ها را شامل تاس ماهی ایرانی (Acipnser persics) ، تاس ماهی روسی (A.guldenstaedtii) ، شیب (A.undiventris) ، فیل ماهی (Huso huso) و ازون برون (A. stellatus) و استرلیاد (A. ruthenus) نام برد.

وی افزود: این ماهیان رودکوچ (آنادرم) هستند، بدین معنا که برای تکثیر طبیعی و تخم ریزی ناچاراً باید به رودخانه ها مهاجرت کرده در مناطق بالادست رودخانه اقدام به تخم ریزی کنند.

وی ادامه داد: به علت شرایط رودخانه ها امکان تکثیر آن ها وجود ندارد و از آنجا که دریا به عنوان پرورشگاه آبزیان و رودخانه مهم استان گلستان یعنی 'گرگان رود' به عنوان زایشگاه آبزیان است، ماهیان هر ساله برای زاد و ولد باید به این رودخانه مهاجرت کنند.



رهاسازی 130 میلیون قطعه بچه ماهی در رودخانه ها

وی اضافه کرد: این رودخانه جایگاه مهمی در امر احیاء و بازسازی ذخائر آبزیان دریا دارد و شیلات استان سالانه بیش از 130 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان خاویاری و استخوانی در این رودخانه رهاسازی می کند.



مدیرکل شیلات استان گلستان گفت: بدیهی است که آلودگی های متعدد شهری، کشاورزی و صنعتی، احداث سد (که موجب مسدود شدن مسیر مهاجرت این ماهیان می شود)، تخریب بستر، برداشت آب در فصول کشاورزی (به دلیل کاهش دبی آب رودخانه) تأثیر بسیار مخربی بر تکثیر طبیعی این ماهیان خواهند داشت.



پاسندی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر موارد مذکور، بالا بودن سن بلوغ جنسی این ماهیان (18 تا 12 سال) امکان بروز خطرات مختلف را تا زمان بهره برداری از ماهیان بالغ افزایش می دهد که این امر باعث کاهش ذخائر دریای خزر می شود.



وی در ادامه گفت: یکی از مهم ترین اهداف شیلات گلستان بازسازی این ذخائر ارزشمند است و در همین راستا در دو مرکز " شهید مرجانی " و " سد وشمگیر " اقدام به بازسازی و تکثیر ماهیان خاویاری می نماید.



مدیرکل شیلات گلستان تکثیر و پرورش گونه های مختلف ماهیان خاویاری و استخوانی و مولدسازی ماهیان خاویاری دریای خزر را از اهدف شکل گیری این مرکز ذکر کرد و اظهار داشت: پرورش و نگهداری ماهیان خاویاری برای تکثیر، رهاسازی بچه ماهیان تولیدی در رودخانه های منتهی به دریای خزر از اهم برنامه های شیلات گلستان است.