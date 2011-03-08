حقوق شهرداری زنجان در برخی پروژه ها پایمال می شود

وی در ادامه با اشاره به عدم پرداخت حقوق و عیدی کارگران خدمات شهری شهرداری زنجان، خواستار رسیدگی به وضعیت این افراد شد و افزود: پرداخت عیدی در طول سال به این افراد، توسط شهرداری قابل توجیه نیست و باید کارگران خدمات شهری همانند سایر افراد حقوق خود را به‌موقع دریافت کنند. تقی‌لو به وضعیت نامناسب مرکز شهر نیز اشاره کرد و ادامه داد شهرداری باید ساماندهی وضعیت معابر و کوچه‌ها را در اولویت کار خود قرار دهد. به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فضائل تقی‌لو ظهر سه شنبه در جلسه علنی این هفته شورای شهر زنجان افزود: اعضای شورا به‌عنوان ناظران بر عملکرد شهرداری خواستار رسیدگی به این موارد طبق قانون و اشد مجازات برای این افراد هستند.

همچنین رئیس شورای شهر زنجان گفت: از سال آینده دریافت بیمه کیفیت برای بناهای نوساز اجباری بوده و بدون آن، پروانه ساخت صادر نخواهد شد.

مسعودرضا خوشنام افزود: بر اساس دستورالعمل جدید، از سال آینده فروش آپارتمان باید با ضمانت‌نامه کیفیت انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اخذ بیمه کیفیت برای ساختمان‌ها، باعث توجه به روند ساخت و تضمین استحکام بنا خواهد شد، افزود: مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای باید دارای شرایط ویژه‌ای به لحاظ استحکام و کیفیت باشد که در سال‌های گذشته نسبت به این امر بی‌توجهی صورت گرفته است، اما با توجه به ضرورت ارتقا کیفیت ساختمان‌ها، از سال آینده با جدیت نظارت بر ساخت و سازها پیگیری خواهد شد.

خوشنام، حفظ سرمایه و حقوق مصرف‌کننده، همچنین رعایت مسائل فنی و حفظ شأن مهندسان ناظر را از جمله مزایای بیمه کیفیت ساختمان عنوان کرد و یادآور شد: غفلت در طراحی، ساخت و نظارت از موارد تهدید کننده استحکام بناها به‌شمار می‌آید که با اخذ ضمانت‌نامه استحکام و معرفی‌نامه بیمه کیفیت ساختمان قطعاً شاهد کاهش خطاها خواهیم بود.

رئیس شورای شهر زنجان با تاکید بر این‌که سازنده ساختمان، مسئول ارائه تضمین و جبران خسارات احتمالی است افزود: از سال آینده بانک اطلاعاتی جامعی از سوابق حرفه‌ای انبوه‌سازان مسکن و فعالان در این عرصه تهیه خواهد شد.

خوشنام به ضرورت اطلاع‌رسانی در رابطه با مباحث مرتبط با اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان‌های جدیدالتاسیس اشاره کرد وگفت: دفترچه‌هایی در این رابطه تهیه و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.