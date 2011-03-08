شاخص کل بورس 141 واحد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزاران بازار سرمایه در 17 روز اسفندماه 89 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام با افزایش 6590 میلیارد ریال به یک میلیون و 48 هزار و 689 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز دو‌شنبه 17 اسفندماه جاری شاخص کل با 141 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 22 هزار و 33 واحد را نشان می‌دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 8/6 واحدی به عدد 1325 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 696 واحد رسید که نسبت به روز دو‌شنبه 16 اسفندماه امسال 114 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 432 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 117 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 196 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 28 هزار و 986 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 128 واحدی نسبت به روز دو‌شنبه 16 اسفندماه در عدد 16 هزار و 943 واحد متوقف شد.