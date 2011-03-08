1500 قطعه سکه تقلبی در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر از شهرستان ازنا، سرهنگ غلامعلی جودکی در این رابطه در سخنانی به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: روز گذشته یک نفر اهل و ساکن شهر قم به ماموران آگاهی شهرستان ازنا مراجعه و از کلاهبرداری 10 میلیون تومانی دو نفر بابت فروش سکه های تقلبی خبر داد و خواستار پیگیری ماموران انتظامی این شهرستان شد.

وی ادامه داد: بلافاصله ماموران با هماهنگی مقام قضایی و همکاری عوامل یگان امداد و مواد مخدر شهرستان ازنا برای دستگیری متهمان به محل قرار واقع در نزدیکی روستای "کرتیلان" اعزام شدند.

فرماندهی انتظامی شهرستان ازنا استان لرستان یادآور شد: ماموران با تعقیب و گریز دو نفر کلاهبردار را به همراه یک هزار و 500 قطعه سکه تقلبی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی تحویل دادند.

سرهنگ جودکی تصریح کرد: با دستگیری کلاهبرداران سودجو یک نفر دیگر نیز به عنوان شاکی که مبلغ 15 میلیون تومان به همین روش از وی کلاهبرداری شده بود به ماموران مراجعه کرد که در تحقیقات بعدی متهمان به این جرم نیز معترف شدند.

وی افزود: کلاهبرداران با پرونده متشکله تحویل دادسرای شهرستان ازنا و پس از آن روانه زندان شدند.

فرماندهی انتظامی شهرستان ازنا استان لرستان خاطر نشان کرد: افرادی که به این طریق از آنها کلاهبرداری شده است برای پیگیری به این فرماندهی مراجعه کنند.