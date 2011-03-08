اعتبارات موجود زندانها اصلاح و تربیت زندانیان را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، موسی احمدی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری زندانهای استان هرمزگان بیان داشت: هزینه نگهداری مددجو در زندان بسیار بالاست وبا توجه به اعتبارات موجود اصلاح وتربیت زندانیان را با مشکل مواجه کرده است.

وی گفت: با مشکلات موجود تلاش همه کارکنان زندانهای استان، اصلاح وتربیت زندانی است که فردی با نگرشهای مثبتی وارد جامعه شود.

مدیر کل زندانهای هرمزگان با اشاره به اینکه استفاده از زندان در نظام اسلامی واستکباری بسیار متفاوت است افزود: در نظام اسلامی توجه به جنبه کرامت انسانی واسلامی است واولویت با اصلاح وتربیت مددجویان است.

احمدی تصریح کرد: در زندانبانی اسلامی به تغذیه، بهداشت وآموزش ونیازهای اولیه مددجویان توجه زیادی می شود اما در نظام سلطه واستکباری وضعیت بسیار متفاوت است.

وی گفت: با تقویت باورهای دینی ومذهبی وآموزشهای عقیدتی واخلاق مددجویان در زندانهای استان در مسیر اصلاح وتربیت قرار گرفته اند.

احمدی خواستار حمایت از زندانیان بعد از آزادی شد تا فرد دوباره به دامان جرم وبزه گرایش پیدا نکند.

مدیر کل زندانهای هرمزگان با اشاره به کاهش اعتبارات جاری وعمرانی زندانهای استان افزود: با وضعیت موجود دسترسی به اهداف پیش بینی شده مشکل می شود.

احمدی همچنین از قضات خواست افرادی که جرائم سبک وجرائمی که به جامعه ضرری ایجاد نمی کنند را راهی زندان نکنند.

وی همچنین خواستار توجه جدی روسای زندانها به آمار شد وگفت: با ثبت دقیق آمار هدفگذاری وبرنامه ریزیها بهتر وراحت تر انجام می شود وعدم دقت در ثبت آمار واطلاعات مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

معاون مدیر کل زندانهای هرمزگان هم در این جلسه بر هدفمند شدن مرخصی واشتغال به کار زندانیان تاکید کرد وگفت: اعزام به مرخصی واشتغال به کار مددجویان باید طبق آیین نامه سازمان زندانها انجام شود.

علیرضا سبک روح افزود: به جرائم سنگین وافرادی که استحقاق ندارند به هیچ وجه نباید مرخصی واشتغال به کار داد. این جلسه با حضور روسا ومسئولین اجرای احکام وآمار ورایانه زندانهای استان برگزار شد.

در این جلسه مشکلات موجود در زندانهای استان بررسی وراهکارهای رفع آن نیز ارائه شد.