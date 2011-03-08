افزایش تظاهرات کنندگان در صنعا/ حضور زنان در تحصن ضد دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، منابع خبری از افزایش تعداد تظاهرات کنندگان ضد دولتی در میدان التغییر در صنعا با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی یمنی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که تظاهرات در بیشتر شهرهای یمن جریان دارد. تظاهرات کنندگان خواستار سرنگونی رژیم "علی عبدالله صالح" هستند.

منابع فوق بیان داشتند که نیروهای امنیتی یمنی در همه خیابانهای پایتخت این کشور در حالی که مجهز به سلاح و باتوم هستند حضور دارند. آنها قصد دارند که مانع تظاهرات مردمی به سوی کاخ ریاست جمهوری در جنوب صنعاء شوند.

اخبار دیگر از یمن اینکه تحصن کنندگان در میدان التغییر اقدام به قرار دادن بلوکهای سیمانی از بیم حمله نیروهای امنیتی و نظامیان و گردانهای زرهی که نزدیک میدان قرار دارند کرده اند.

اما آنچه قابل توجه است حضور صدها زن در تحصن امروز است که در بیانیه ای اعلام کردند که مشارکتشان به خاطر روز جهانی زن است.

"امل پاشا" رئیس انجمن "الشقایق العربی" گفت: مشارکت زنان در تحصن امروز در واقع تاکیدی بر اهمیت مسئولیت زنان یمنی در ساختن آینده ای بهتر است و اینکه باید تغییرات مسالمت آمیز صورت گیرد.

وی افزود: با وجو شرایط نامساعد جوی در دو روز گذشته شاهد آن هستیم که تعداد تظاهرات کنندگان روز به روز بیشتر می شود و این نشانه خستگی مردم از نظام موجود است.

از سوی دیگر "علی قلاله" یک تظاهرات کننده یمنی گفت: من حدود چهار هفته است که در میدان التغییر صنعاء حاضرم و تا زمانی که رژیم سرنگون نشود این مکان را ترک نمی کنم. رژیم سعی در دامن زدن به مشکلات طایفه ای دارد اما شکست خورده است. رژیم باید کنار برود.