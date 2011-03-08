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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۱۲

هواشناسی اعلام کرد:

آسمان تهران فردا بارانی است

آسمان تهران فردا بارانی است

سازمان هواشناسی برای آسمان فردای تهران گاهی بارش باران و وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نقشه های پیش یابی هواشناسی، سامانه بارشی بر نیمه غربی کشور تا پایان هفته در مناطق مختلف کشور به جز جنوب شرق فعال است که طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه در نیمه غربی و از روز پنجشنبه تا شنبه علاوه بر نیمه غربی به نیمه شرقی نیز کشیده می شود.

براین اساس به تناوب برای مناطق مذکور بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف و وزش باد پیش بینی می شود.

بیشترین شدت بارش طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در استانهای واقع در نوار غربی و طی روزهای پنجشنبه و جمعه در دامنه های زاگرس جنوبی است.

آسمان تهران چهارشنبه و پنجشنبه ابری گاهی بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف همراه است.

همچنین کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 7 و 16 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.
 


 

کد مطلب 1270148

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