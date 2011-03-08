به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا در همایش تدوین طرح جامع بازار سازی در عراق با تاکید بر اینکه اتاق تعاون ایران بستر حضور بنگاه های ایرانی در عراق را فراهم کرده است، گفت: بخش تعاون در ایجاد بازار سازی در عراق نقش موثری ایفا کرده است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: اتاق تعاون اولین مرکز رسمی تجاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را با مجوز سازمان توسعه تجارت در اقلیم کردستان عراق تاسیس کرد که فرصت بسیار مناسبی برای حضور تجار و بنگاه های اقتصادی است.

رحمانی نیا خاطر نشان کرد: با وجود بازار مستعد عراق برای ارائه کالاها و خدمات ایرانی، حضور بنگاه های اقتصادی و تجاری ایران در بازار عراق در حال حاضر کمرنگ است.

وی سهم صادرات ایران به عراق و مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری این کشور را در مقایسه با سایر کشورها غیر قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: با وجود میز عراق در وزارتخانه ها و نهادهای دولتی، باید اذعان کرد که بازار سازی در عراق تنها از عهده دولت بر نمی آید و بخش های تعاونی و خصوصی باید گام های اساسی را در این زمینه بردارند.

این مقام مسئول در بخش تعاون ایران، با اشاره به دو نحوه سرمایه گذاری در کشور عراق، گفت: سرمایه گذاری در کشور عراق به صورت سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی عراق است که سهم ایران در سرمایه گذاری به هر دو شکل رایج در بازار عراق اندک است.

رحمانی نیا تصریح کرد: بخش تعاونی و خصوصی می تواند با حضور فعال تر خود و با ارائه کالاهای با کیفیت و برخوردار از مزیت صادراتی، بازارهای مناسب عراق را در رقابت با سایر کشورها تصاحب کنند.

وی افزود: بازار عراق بازاری کاملا مصرف گرا و رو به رشد است که اگر حضور شرکت های ایرانی به همین وضیعت بماند تا 5 سال آینده سهم اندک فعلی ایران از این بازار نیز از دست خواهد رفت.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به گمرکات و بازارچه های مرزی مشترک با عراق؛ اقلیم کردستان را دروازه ورود به سایر بازارهای جنوبی و مرکزی این کشور عنوان کرد و گفت: با همین نگاه و نیز با توجه به امنیت بالای اقلیم کردستان عراق و حضور کمرنگ سایر کشورها در سلیمانیه، اتاق تعاون ایران مرکز تجاری ایران در این شهر را ایجاد کرده است.

رحمانی نیا اظهار داشت: فاز اول مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق با حضور 40 شرکت برتر ایرانی در گروه های کالایی مختلف با موفقیت طی شد و با اجرای فاز دوم آن ثبت نام از بنگاه های اقتصادی و تجاری در تمام بخش های تعاونی، خصوصی و دولتی با ارائه یارانه مستقیم به مشارکت کنندگان که معادل 50 درصد هزینه اجاره اولیه است شروع شده است.