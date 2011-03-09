سه هزار مشاور به دوره ابتدایی اضافه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فاطمه قربان شامگاه سه شنبه در گردهمایی مدیران مجتمع های آموزشی استان گلستان افزود: امروز هر طرحی که بتواند به ارائه آموزش و پرورش با کیفیت کمک کند در وزارت آموزش و پرورش اجرا و عملیاتی خواهد شد.

وی اظهار داشت: برخی از سازمان های بین المللی در لباس دفاع از حقوق کودک پیشنهادهایی شیطنت آمیز برای تحقق اهداف پلیدشان به وزارت آموزش و پرورش و حوزه معاونت ابتدایی می دهند نشانگر این است که آنها به خوبی می دانند اگر می خواهند به خواسته های خود برسند باید تمام سرمایه گذاری خودشان را در آموزش و پرورش به ویژه در دوران ابتدایی هزینه کنند.



وی ضمن متفاوت خواندن وضعیت امروز آموزش و پرورش نسبت به دیروز به فرمایش امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: اول کاری که وزیر کرد ایجاد معاونت آموزش ابتدایی بود که برای اولین بار در تاریخ تعلیم وتربیت ایران انجام شد.



قربان یادآور شد: تغییر ساختار نظام آموزشی که دوره ی ابتدایی را برابر با دوره متوسطه دید ( 6 سال ابتدایی 6سال متوسطه) مبین این دیدگاه است چرا که پایه و اساس تربیت در دوره ابتدایی شکل می گیرد.



معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در راستای فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون ایجاد تحول بنیادین در جامعه اظهار داشت: وظیفه آموزش و پرورش در رسیدن به این تحول؛ سنگین تر از سایر دستگاه ها است چرا که نیروی انسانی همه آن دستگاه ها را باید آموزش و پرورش تربیت کند.



وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های راهبردی معاونت ابتدایی، ایجاد فرصت های برابر آموزشی و شناخت دانش آموزان و هدایت آن ها در جهت استعدادهایشان و بحث مدرسه محوری است به خصوص با ارزشیابی توصیفی که امروز اجرا می شود می توانیم کاملاً به این مهم دست یابیم.