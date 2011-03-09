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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۱

سه هزار مشاور به دوره ابتدایی اضافه شدند

سه هزار مشاور به دوره ابتدایی اضافه شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: سه هزار مشاور برای اولین بار به دوره ابتدیی در سالجاری اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فاطمه قربان شامگاه سه شنبه در گردهمایی مدیران مجتمع های آموزشی استان گلستان افزود: امروز هر طرحی که بتواند به ارائه آموزش و پرورش با کیفیت کمک کند در وزارت آموزش و پرورش اجرا و عملیاتی خواهد شد.

وی اظهار داشت: برخی از سازمان های بین المللی در لباس دفاع از حقوق کودک پیشنهادهایی شیطنت آمیز برای تحقق اهداف پلیدشان به وزارت آموزش و پرورش و حوزه معاونت ابتدایی می دهند نشانگر این است که آنها به خوبی می دانند اگر می خواهند به خواسته های خود برسند باید تمام سرمایه گذاری خودشان را در آموزش و پرورش به ویژه در دوران ابتدایی هزینه کنند.

وی ضمن متفاوت خواندن وضعیت امروز آموزش و پرورش نسبت به دیروز به فرمایش امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: اول کاری که وزیر کرد ایجاد معاونت آموزش ابتدایی بود که برای اولین بار در تاریخ تعلیم وتربیت ایران انجام شد.

قربان یادآور شد: تغییر ساختار نظام  آموزشی که دوره ی ابتدایی را برابر با دوره متوسطه دید ( 6 سال ابتدایی 6سال متوسطه)  مبین این دیدگاه است چرا که پایه و اساس تربیت در دوره ابتدایی شکل می گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در راستای فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون ایجاد تحول بنیادین در جامعه اظهار داشت: وظیفه آموزش و پرورش در رسیدن به این  تحول؛ سنگین تر از سایر  دستگاه ها است  چرا که نیروی انسانی همه آن دستگاه ها را باید آموزش و  پرورش تربیت کند.

وی  خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های راهبردی معاونت ابتدایی، ایجاد فرصت های برابر آموزشی و شناخت دانش آموزان و هدایت آن ها در جهت استعدادهایشان و بحث مدرسه محوری است به خصوص با ارزشیابی توصیفی که امروز اجرا می شود می توانیم کاملاً به این مهم دست یابیم.
کد مطلب 1270153

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