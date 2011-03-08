محاکمه رئیس جمهوری سابق فرانسه به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس لحظاتی قبل اعلام کرد: محاکمه "ژاک شیراک" به اتهام سوء استفاده از اموال دولتی به تعویق افتاد.

"ژاک شیراک" در دادگاه باید درباره سوء استفاده از اموال و دارایی های عمومی برای منافع سیاسی در زمانی که شهردار پاریس بوده پاسخگو باشد.

پرداخت حقوق از اموال عمومی برای 35 نفر از همکاران سیاسی در زمانی که وی از سال 1977 تا 1995 شهردار پاریس بوده یکی از اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهوری سابق فرانسه است.

دویچه وله همچنین گزارش داده در صورتی که شیراک مقصر شناخته شود می تواند به 5 سال زندان و پرداخت 75 هزار یورو محکوم شود.

