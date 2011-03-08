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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

محاکمه رئیس جمهوری سابق فرانسه به تعویق افتاد

محاکمه رئیس جمهوری سابق فرانسه به تعویق افتاد

یک رسانه غربی لحظاتی قبل از به تعویق افتادن جلسه محاکمه رئیس جمهوری سابق فرانسه به اتهام سوء استفاده از اموال دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس لحظاتی قبل اعلام کرد: محاکمه "ژاک شیراک" به اتهام سوء استفاده از اموال دولتی به تعویق افتاد.

"ژاک شیراک" در دادگاه باید درباره سوء استفاده از اموال و دارایی های عمومی برای منافع سیاسی در زمانی که شهردار پاریس بوده پاسخگو باشد.

پرداخت حقوق از اموال عمومی برای 35 نفر از همکاران سیاسی در زمانی که وی از سال 1977 تا 1995 شهردار پاریس بوده یکی از اتهامات مطرح شده علیه رئیس جمهوری سابق فرانسه است.

دویچه وله همچنین گزارش داده در صورتی که شیراک مقصر شناخته شود می تواند به 5 سال زندان و پرداخت 75 هزار یورو محکوم شود.
 

کد مطلب 1270154

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