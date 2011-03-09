کمبود کالا در بازار هرمزگان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی زاده عصر سه شنبه در همایش ناظرین افتخاری بسیجی که با حضور سرهنگ موسی مولا پرست جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، سرهنگ اقتداری فرمانده بسیج ادارات سپاه امام سجاد (ع)، فرماندهان پایگاه های مقاومت ادارات و سازمانها و ناظران افتخاری بسیجی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها و اجرایی شدن طرح تحول عظیم اقتصادی در کشور، خوشبختانه نه قبل از اجرای این قانون و نه بعد از اجرای آن هیچ کمبود کالایی را در بازار استان مشاهده نکردیم.

وی افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها که عظمت بسیاری دارد با وجود تحریمهایی که از ناحیه مستکبرین و مخالفین نظام مقدس جمهوری اسلامی طراحی شد با مدیریت عالی دولت و حمایتهای مقام عظمای ولایت (دامت برکاته) به همراه عزم ملی با موفقیت به اجرا درآمد.

رئیس سازمان بازرگانی در جمع بسیجیان گفت: شما بسیجیان در تمام برهه ها یاری گر راستین نظام بوده و هستید و در هر عرصه ای که وارد شدید فعالیت خود را به نحو احسن انجام داده اید.

عبدلی زاده درادامه خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی نیروهای متعهد و متخصص بسیجی با سازمان بازرگانی هرمزگان در راستای اشاعه فرهنگ همگانی نظارت مردمی بر بازار گامی برای آشنایی بیشتر مردم به حقوق حقه خود در بازار است.

رئیس سازمان بازرگانی ضمن قدردانی از تشکلهای دولتی و غیر دولتی در آماده سازی زیر ساختهای فرهنگی در کشور تأکید کرد: برای نهادینه سازی یک فرهنگ در جامعه نیاز به آماده سازی زیر ساختها وجود دارد که این زیرساختها توسط تشکلهای دولتی و غیر دولتی انجام می شود ولی رشد و بالندگی آن بستگی به کمک مردم و حضور آنها در صحنه فرهنگی دارد.

وی با اشاره به طرح ناظرین افتخاری تصریح کرد: هدف از جذب بسیجیان برای ناظرین افتخاری ایجاد جو پلیسی و نظامی در بازار نیست بلکه هدف اشاعه فرهنگ نظارت مردمی در بازار است چراکه بسیجی چارچوبها را خوب می شناسد و از سویی حضور فعال بسیجیان در جامعه امنیت خاطر و آرامش را برای شهروندان به ارمغان می آورد.

به گفته عبدلی زاده جذب مردم برای ناظرین افتخاری برای آن است که تمام مردم به حق و حقوق خود آشنا شوند تا وقت خرید کالا حق خود را مطالبه کنند و بر مبنای احساسات یا عدم آگاهی به مسایل قانونی ازحق خود چشم پوشی نکنند.

وی تاکید کرد: سازمان بازرگانی استان در نظر دارد تا با استفاده از قابلیتها و توانمندیهای بسیج، زیرساختهای فرهنگ سازی را در جامعه مهیا سازد تا مسیر برای آیندگان هموار شود.

در ادامه این همایش علی مولا پرست، جانشین فرمانده سپاه امام سجاد(ع) بیان داشت: هدفمندسازی یارانه ها گامی بزرگ در جهت رفع معضل موجود در اقتصاد کنونی بود که دولت دهم این کار عظیم را اجرایی کرد.

وی افزود: بسیجی در همه حال زیر سایه ولایت گام بر می دارد و این خود نعمتی بی پایان برای بسیج و بسیجی است.

وی ضمن بیان خوشوقتی از حضور در جمع بسیجیان دریا دل گفت : بسیجی در هر عرصه ای که گام نهاده، هم در تسریع در کار هم در سلامت کار و هم در صرفه جویی هزینه الگو بوده و کارها را به نحو احسن به انجام رسانیده است.

جانشین فرمانده سپاه امام سجاد(ع) خاطرنشان کرد: دولت دهم با جسارت و جرأت قانون هدفمندسازی یارانه ها را اجرایی کرد و وظیفه همه ماست که این حرکت عظیم ملی را تا رسیدن به مقصد نهایی خود یاری کنیم.

اقتداری فرمانده بسیج ادارات سپاه امام سجاد نیز در ادامه همایش ضمن تقدیر از سازمان بازرگانی به خاطر تلاشها و تدابیر اتخاذ شده برای تنظیم بازار و نظارت بر آن از آمادگی بسیج ادارات در همکاری بیش از پیش با این سازمان خبر داد و گفت: بسیجیان ادارات نیز به عنوان قشر بزرگی از مردم در اشاعه فرهنگ نظارت همگانی بر بازار همراه و هم سو با این سازمان هستند.

این همایش با آموزش کارگاهی ناظران بسیجی به کار خود پایان داد.