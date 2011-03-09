بخش قابل توجهی ازبودجه پدافند غیرعامل به دستگاه ها واگذار نشده است

سردار غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان اعتباری که دولت برای این سازمان در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کرده است، گفت: ما در مجموع از دولت تشکر می کنیم که مسیر پدافند غیرعامل را در کشور هموار می کند.

وی با بیان اینکه در دستورالعملهای مصوب دولت و آئین نامه های اجرایی مشخص شده که درطرح های بلندمدت اعتبار حوزه پدافند غیرعامل در خودش دیده شود، گفت: در برنامه پنجم توسعه هم الزام شده است که موضوع پدافند غیرعامل در طرح های جدید در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: رئیس جمهور به همه استانها ابلاغ کرده بود که 5 درصد از اعتبارات استانها برای موضوع پدافند غیرعامل در نظر گرفته شود ولی متاسفانه در سال گذشته دچار یک کندی در روند تخصیص بودجه به بخش پدافند غیرعامل بودیم بطوریکه هم اکنون که آخر سال است بخش قابل توجهی از این بودجه در حوزه پدافند غیرعامل هنوز به دستگاه های اجرایی کشور واگذار نشده است که این مسئله یک معضل بزرگ برای کشور است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه دولت و مجلس باید به موضوع پدافند غیرعامل اهتمام ویژه ای داشته باشند، گفت: به نظر می رسد که دولت ومجلس در سال 90 مکانیزمی را پیش بینی کنند که اولا بودجه پدافند غیرعامل در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گیرد، دوما هماهنگی ها را به حداقل برسانند و سوما صراحتی هم در بند بودجه باشد چراکه عملکرد بودجه امسال کاملا نشان دهنده آن است که در موضوع پدافند غیرعامل فرآیند شفاف و مثبتی را نداشته است.



