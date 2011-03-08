خبرنگار "شاکی" شکایت خود از دایی را پس گرفت/ شرط برای سرمربی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پس از دیدار پرسپولیس برابر راه‌آهن به مهدی واعظی خبرنگار یکی از شبکه‌های تلویزیونی گفت: "وقتی تو را می‌بینم یاد کارتون گالیور می‌افتم" که همین اظهارنظر باعث شد این خبرنگار از سرمربی تیم پرسپولیس شکایت کند.

براین اساس نشست بررسی شکایت مهدی واعظی از علی دایی عصر امروز سه‌‌‌‌شنبه در محل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برگزار شد که پس از بررسی اتفاقات آن دیدار، مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی از این خبرنگار خواست از شکایتش صرف‌نظر کند.

مهدی واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر گفت: "طی صحبت‌هایی که مجتبی شریفی با من داشت تصمیم گرفتم از شکایتم صرف‌نظر کنم که من هم به احترام ایشان چنین تصمیمی گرفتم".

وی اضافه کرد: "البته قرار شد علی دایی در نشست خبری پس از دیدار این تیم برابر شهرداری تبریز اعلام کند قصد توهین به من را نداشته است. اگر این بحث مطرح شود برای من کافی خواهد بود".