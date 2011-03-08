تکذیب کشته شدن شخصی به نام تهرانچی/ کهریزک دو وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان دادسرای ناحیه دو تهران در جمع خبرنگاران در مورد پرونده سقوط هواپیما در ارومیه گفت: این پرونده نیازمند کار کارشناسی دقیق است و برای اعلام نهایی علت سقوط هواپیما 6 ماه وقت نیاز است، هر وقت هم گزارش نهایی اعلام شود دادستانی اعلام نظر می کند.

وضعیت پرونده هدی گابلر

وی در مورد وضعیت پرونده موسوم به هدی گابلر گفت: در این پرونده افرادی به دادستان احضار شدند و تحقیقات نهایی شده ولی پرونده همچنان مفتوح است.

کهریزک دو صحت ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که برخی رسانه ها اعلام کردند که مکانی در خیابان آهنگ به عنوان کهریزک دو نامگذاری شده و بازداشتی های حوادث 25 بهمن در آن مکان انتقال یافته اند گفت: این گفته صحت ندارد ولی اگر افرادی مدارکی دارند می توانند به دادستانی ارائه کنند.

دادستان تهران در مورد رعایت نکردن موازین اسلامی در برخی از تورهای گردشگری گفت: مردم و خانواده ها باید دقت کنند تا تورهای مناسب و مورد اطمینانی را برای سفر انتخاب کنند. رسانه ها هم نباید به این موضوعات دامن بزنند ولی آنچه واضح است این است که در میان هزار تور مسافرتی شاید چهار شرکت هم تخلف کنند. با این حال گزارشهای تخلف در این مورد زیاد نیست.



پیگیری پرونده شهید شهریاری و شهید علیمحمدی

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ترور شهید شهریاری و شهید علیمحمدی گفت: متهمان این پرونده قطعا از شبکه های رژیم صهیونیستی بوده اند و متهمان دیگری را در این رابطه شناسایی کرده ایم و تعدادی نیز دستگیر شده اند ولی به دلایلی نمی توانم جزئیات را ذکر کنم اما مرجع تحقیق کننده با دقت روی این پرونده کار می کند.



پرونده محمد امین هادوی در نوبت محاکمه دادگاه

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده فرزند اولین دادستان تهران گفت: پرونده محمد امین هادوی کیفرخواستش صادر شده و در نوبت محاکمه دادگاه است.



تکذیب کشته شدن شخصی به نام تهرانچی

وی در پاسخ به پرسشی که اعلام شده شخصی به نام تهرانچی در حادثه 25 بهمن کشته شده گفت: این گفته کذب است، زیرا این فرد در همان روز فوت شده و در جریان کشته سازی از سوی عوامل فتنه این شخص را جزو شهدای 25 بهمن اعلام کردند.

دادستان تهران در مورد اظهارات اخیر خانواده سران فتنه مبنی بر زندانی و محصور بودن آنها گفت: آقایان موسوی و کروبی در خانه خود حبس اند و رسانه ها باید به صحبت دادستان اعتماد داشته باشند و تمامی اخبار در این مورد دروغ است.



توضیح در مورد کشف جسد یک طلبه جوان

جعفری دولت آبادی در پاسخ به این پرسش که به تازگی جسد یک طلبه جوان که در امامزاده هاجر منطقه فشاپویه با دستان بسته سوزانده شده بود، گفت: این شخص اهل پیشوای ورامین بوده است که در این پرونده دو ادعا وجود دارد یکی اینکه این شخص را به امامزاده هاجر برده اند و دوم اینکه شخص برای خواندن نماز میت به آنجا رفته است. ولی تحقیقات در مورد خودکشی یا قتل عمد در حال پیگیری است هر چند که برخی از مراجع می گویند وی خودکشی کرده است در این پرونده نظریه پزشکی قانونی گرفته شده و تیم اعزامی از سوی دادگستری استان برای پیگیری تشکیل شده است.