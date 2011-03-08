بهای اراضی طرح مسکن جوانان دماوند با بضاعت مالی روستاییان همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، موسی بهرامی عصر سه شنبه در نشست تعیین بهای اراضی طرح مسکن جوانان مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند که با حضور معاون شورای بخش و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: مسکن از جمله نیازمندیهایی است که با تامین آن می توان به جریان مهاجرت معکوس روستاییان شتاب بخشید و جمعیت موجود در این مناطق را حفظ کرد.

این مسئول با بیان اینکه بهای اراضی طرح مسکن جوانان با بضاعت مالی سکنه روستایی همخوانی ندارد، عنوان کرد: متاسفانه عمر طرح واگذاری زمین جهت احداث مسکن جوانان برخی نواحی روستایی بخش مرکزی دماوند به 17 سال نیز رسیده است.

وی ادامه داد: اما جوانانی که زمانی به امید طرح یاد شده رویای خانه دار شدن را اذهان می پروراندند امروز از خانه دار شدن فرزندان خود در این طرح نیز ناامید شده اند چراکه بهای اراضی طرح مسکن جوانان با بضاعت مالی سکنه روستایی همخوانی ندارد.

بهرامی خواستار عرضه زمینهای ملی با قیمتی مناسب شد و افزود: می بایست درخصوص عرضه این اراضی به نحوی عمل کرد تا جوانان روستایی با قیمتی مناسب و کارشناسی شده زمین مورد نیاز خود را خریداری و به ساخت آن مبادرت ورزند چراکه دولت عدالت محور و خدمتگزار دهم نیز درخصوص ارائه خدمات به مناطق روستایی تاکید بسیاری داشته و دارد.

بخشدار بخش مرکزی دماوند با اشاره به وجود برخی شبهات در تبدیل زمینهای مذکور به یک بازار بورس محلی عنوان کرد: مجموعه مدیریت بخشداری مرکزی دماوند به شدت با تبدیل زمینهای طرح مسکن جوانان این بخش به یک بازار بورس در دست واسطه گران مقابله خواهد کرد.

این مسئول بیان داشت: از این رو با اجرای تمهیداتی در قرارداد واگذاری زمین به متقاضیان طرح مسکن جوانان قید خواهد شد که هیچ شخصی پیش از احداث واحد مسکونی خود حق فروش زمین واگذار شده را ندارد.

وی از تعیین مهلت ساخت در این طرح خبر داد و گفت: برای متقاضیان این طرح مهلت زمانی مشخص جهت اخذ مجوز، دریافت تسهیلات بانکی و احداث بنا داده خواهد شد که در صورت پایان این مدت زمانی و عدم اجرای مفاد قرارداد واگذاری، اراضی عرضه شده از فرد مذکور مسترد و به اولویت واجد شرایط بعدی واگذار می شود.

موسی بهرامی با اشاره به بهای پیشنهادی بخشداری مرکزی دماوند عنوان کرد: بهای پیشنهادی بخشداری مرکزی دماوند جهت تحویل اراضی مناطق روستایی قابل واگذاری متری 10 هزار تومان است که امیدوارم این قیمت مورد پذیرش مسئولان ذیربط نیز قرار گیرد.

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.



