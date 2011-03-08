حمله موشکی آمریکا به شمال پاکستان/ هشدار گیتس درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات اطلاعاتی پاکستان از کشته شدن 5 شبه نظامی در نتیجه حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در شمال غرب این کشور در نزدیکی مرز با افغانستان خبر دادند.

همچنین طالبان مسئولیت انفجار انتحاری در یک اتومبیل در شهر فیصل آباد در شرق پاکستان را که منجر به کشته شدن دستکم 20 نفر و زخمی شدن 120فرد دیگر شد، برعهده گرفت.

این انفجار ساعت 10:15 دقیقه صبح به وقت محلی روی داد، زمانی که یک خودروی حامل مواد منفجره درصدد ورود به ساختمان دفتر اطلاعاتی پاکستان در شهر فیصل آباد بود.

خبر دیگر "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا امروز سه شنبه در سفر به افغانستان با اشاره به پیشرفت حاصله در عملیات جنوب این کشور در عین حال درباره افزایش خشونت ها در روزهای آتی هشدار داد.

وی در یک سخنرانی در کابل سال جاری را به عنوان سالی بحرانی و دشوار برای نیروهای افغانی و آمریکایی توصیف کرد که علیه طالبان نبرد می کنند.

گیتس همچنین در منطقه سانجین که یکی از خطرناکترین مناطق در افغانستان است، اظهار داشت: آمریکا هم اکنون بیشتر طالبان را کشته یا بازداشت کرده، اما درگیریها در بهار و تابستان سال جاری افزایش می یابد و انتظار داریم اعضای این گروه آنچه را که در جنگ افغانستان از دست داده اند، دوباره بدست آورند.

بر این اساس از زمان ورود نظامیان ناتو به منطقه سانجین در اکتبر گذشته در کل 24 تفنگدار دریایی کشته شدند که این بالاترین میزان تلفات در افغانستان است.