به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی طغیانی با اشاره به فعالیتها و اقدامات شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: بالغ بر 900 کیلومتر خط انتقال، 18 هزار کیلومتر شبکه‌گذاری، 830 هزار مورد انشعاب، گازرسانی به چهار هزار و 400 مرکز صنعتی در حوزه عملیاتی و اجرایی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین 97 شهر و بالغ بر 800 روستا در سطح استان و گازرسانی به بیش از 128 جایگاه CNG نیز از دیگر اقدامات انجام شده توسط این شرکت به منظور خدمت‌رسانی به مردم بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر اینکه از این میزان بالغ بر700 کیلومتر خط انتقال، شش هزار کیلومتر شبکه‌گذاری، 190 هزار مورد انشعاب و گازرسانی به سه هزار مرکز صنعتی نیز انجام شده است، افزود: 20 شهر، 650 روستا و 120 جایگاه CNG طی پنج سال گذشته و در دولت نهم و دهم اقداماتی را انجام داده‌اند.

وی گفت: در حال حاضر یکی از اولویتهای مهم شرکت گاز استان توسعه فعالیتهای پژوهشی است.

طغیانی به فعالیت بیش از 60 نخبه علمی در شرکت گاز اشاره کرد و گفت: انتظار داریم همکاری و تعاملات با شهرکهای علمی و تحقیقاتی، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها افزایش یابد.