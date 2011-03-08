مدارس هوشمند ابتدایی در گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حوریه رضوانی عصر سه شنبه در حاشیه نشست مدیران مجتمع های آموزشی استان افزود: بی شک ایجاد معاونت ویژه برای دوره ابتدایی که مهمترین بخش آموزش وپرورش است در تاریخ نظام تعلیم و تربیت کشور گامی اساسی، منطقی و تحولی است و آینده ای نوید بخش تر از گذشته را برای نظام اسلامی از جان عزیز ترمان رقم خواهد زد.

وی در ادامه، افزایش پوشش تحصیلی، توسعه کمی وکیفی دوره پیش دبستانی، ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش، ارتقای دانش تخصصی، معلمان و مدیران، توسعه و تعمیق فعالیت های فوق برنامه – بهسازی نظارت بالینی- مجتمع آموزشی و پرورشی، توسعه فناوری در مدارس ابتدایی- جشنواره روان خوانی، ایجاد مدارس هوشمند - طرح مقابله با تهاجم فرهنگی و... را از اهم فعالیتهای گروه ابتدایی و پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش ذکر کرد.

عیسی پایین محلی مدیر کل آموزش و پرورش گلستان در خصوص حساسیت و اهمیت دوره ابتدایی گفت: دانش آموز مدارس ابتدایی الگو و اسوه خود را معلمان خود می بینند بنا براین کار کردن در این حوزه، اُبوّت کردن است. یعنی با نگاه پدرانه و مادرانه با بچه ها کار کردن است.

وی سیاستهای مقام عالی وزارت را تحولی بنیادین در آموزش و پرورش برشمردند بخصوص ایجاد مجتمع های آموزشی و مدارس قرآنی را یک تحول بزرگ در وزرات آموزش وپرورش خواندند.

وی در خصوص تحول بنیادین و چشم انداز ایران 1404 اظهار داشت : اگر می خواهیم امیدوار باشیم کشور به توسعه همه جانبه دست پیدا کند بایداز آموزش و پرورش شروع کنیم. اهمیت آموزش وپرورش به این علت است که کشور ما جوانترین کشور دنیاست و اگر قرار است در کشور تحولی صورت بگیرد باید اول آموزش وپرورش متحول شود.