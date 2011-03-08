کمپ بازپروری معتادان پر خطر در شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد فرخ زاده توضیح داد: وجود معتادان پر خطر در سطح شهر، نه تنها باعث از بین رفتن زیبایی شهر می شود بلکه مشکلاتی ا نیز برای شهروندان به وجود می آورد.

وی تصریح کرد: به همین منظور معتادان پرخطر توسط پرسنل مجتمع اردوگاهی هدایت شیراز و با همکاری نیروی انتظانی استان از سطح شهر جمع آوری و به کمپی که از 15 بهمن با مساعدت ستاد مبارزه با مواد مخدر فارس راه اندازی شده، منتقل می شوند.

وی با بیان اینکه هم اینک 120 معتاد پرخطر در این مرکز نگهداری می شوند، افزود: این افراد پس از بهبودی کامل و از بین رفتن علائم اعتیاد به جامعه بازگردانده می شوند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز با بیان اینکه پرسنل مجتمع اردوگاهی هدایت شیراز در سه شیفت کاری به جمع آوری متکدیان و معتادان پرخطر از سطح شهر اقدام می کنند، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده متکدیان و معتادان پرخطر با شماره های 137 شهرداری و یا مجتمع اردوگاهی هدایت تماس حاصل کنند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه فرهنگ متکدی پروری، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی جبران ناپذیری را به دنبال دارد، تصریح کرد: آسیب پذیری اشتغال مولد، بدنامی شهر مقدس و پرآوازه شیراز، تحصیل مال از طریق نامشروع، اختلاف طبقاتی و.. از جمله این آسیبهاست.

فرخ زاده از شهروندان فهیم شیرازی خواست تا به درخواست پول این افراد و متکدیان توجه نکرده و کمکهای خود را از طریق مراجع ذیصلاح به دست نیازمندان واقعی برسانند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وجود معتادان و متکدیان به چهره مذهبی و فرهنگی شهر شیراز آسیب می زند، افزود: وجود این افراد در سطح شهر به سابقه مذهبی و فرهنگی شهر مقدس شیراز خدشه وارد می کند که همین امر لزوم توجه مسئولان را برای جمع آوری این افراد دو چندان می کند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز با اشاره به اقدامات این حوزه معاونت در زمینه جمع آوری متکدیان از سطح شهر نیز خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با راه اندازی مجتمع اردوگاهی هدایت، همه روزه اقدام به جمع آوری متکدیان و معتادان پرخطر از معابر شهر کرده و آنها را به مراکز مربوطه تحویل می دهد.