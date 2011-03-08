به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال دانشجویان منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی با حضور هشت تیم از ورزشکاران فوتبالیست منطقه 9 دانشگاه از 19 لغایت 26 اسفند ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود.



بر اساس این گزارش، تیمهای شرکت کننده در این مسابقات از واحدهای بیرجند، بجنورد، کاشمر، گناباد، نیشابور، شیروان، قوچان و مشهد هستند که در مدت یک هفته برای کسب جام قهرمانی این مسابقات با هم به رقابت می‌پردازند.



این مسابقات در رده آقایان و با حضور 200 نفر از ورزشکاران برگزار می شود.