به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی با بیان این مطلب در خصوص دیدار روز دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس برابر پاس همدان گفت: بازی سخت و مهمی بود که امتیازات آن برای هر دو تیم بسیار حائز اهمیت بود. ما برای حضور در بالای جدول و پاس برای فرار از بحران سقوط به لیگ یک، قدم به میدان گذاشته بودیم.

وی در ادامه افزود: پرسپولیس در نیمه نخست خیلی خوب کار کرد و می توانست گل‌های بیشتر به ثمر برساند. چون من و همکارانم اطلاعات لازم و جامعی از وضعیت فنی تیم حریف داشتیم و با آگاهی از شرایط این تیم قدم به میدان گذاشتیم. در این رابطه کناره‌های زمین را خوب بستیم تا پاسی‌ها مجبور شدند اقدام به ارسال توپ‌های بلند برای سامره و کاظمی کنند که این تدبیر نیز برای آنها چندان کارساز نشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به غیبت بازیکنان تاثیرگذار این تیم در دیدار با پاس همدان افزود: چندین بازیکن کلیدی را در این مسابقه در خدمت نداشتیم و ترکیب جدیدی را به میدان فرستادیم که به نظر من خوب کار کردند. البته گل زودهنگام نیمه دوم تیم پاس، استرس زیادی به تیم وارد کرد ولی هر چه از زمان مسابقه سپری می شد بچه‌ها با اعتمادبه‌نفس بیشتری کار می کردند.

دایی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می کرد در خصوص جر و بحث خود با بازیکن پاس گفت: وقتی سیف الهی مصدوم شد، فکر کردم مچ پایش دچار شکستگی شده که از بازیکن پاس خواستم توپ را به اوت بزند و آنها هم فیرپلی (بازی جوانمردانه) را خوب رعایت کردند. البته احمدی ابتدا اعتراض کرد ولی پس از آن، عذرخواهی کرد و من هم او را بوسیدم.

وی در واکنش به انتقادات یاوری در خصوص برخوردش با بازیکنان پاس و اتلاف وقت پرسپولیسی‌ها، گفت: شاید آقای یاوری می خواهد عدم نتیجه گیری تیمش را اینگونه توجیه کند وگرنه از احمدی بازیکن پاس سئوال کنید بنده چه توهینی به او کردم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: با این حال بهتر است آقای یاوری به مسائل فنی تیمش بپردازد چون پاس یکی از تیم‌های ریشه‌دار فوتبال ایران است که از تماشاگران فهیم و فوتبالدوستی در همدان بهره می برد. همدان یکی از معدود شهرهایی بود که پرسپولیس با وجود آنکه برنده شد، هیچ توهینی از تماشاگران فهیم همدانی شنیده نشد و به ما محبت داشتند.

دایی در خصوص استفاده از روح اله سیف الهی در ترکیب تیم پرسپولیس گفت: این مسابقه استارت خوبی برای سیف الهی بود که اگر قدر موقعیت مناسبی که نصیبش شده را بداند خیلی زود پله‌های ترقی را طی می کند.

وی با ابراز رضایت از عملکرد سامان آقازمانی گفت: سامان با وجودی که پست تخصصی‌اش هافبک وسط است در دیدارهای اخیر به عنوان دفاع راست برای ما بازی کرده که الحق خوش درخشیده و از وی کاملا راضی هستم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص جلسه‌ای که پیش از آغاز تمرین امروز سرخپوشان با وکیلش داشت، گفت: از آنجائیکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مرا در رابطه با پرونده شیث رضایی فراخوانده بود، وکیلم را از طرف خودم فرستادم تا پرونده را بررسی کند. هر تصمیمی در این جلسه اتخاذ شود برای بنده قابل احترام است.