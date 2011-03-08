رونمایی ترجمه اسپانیولی قرآن/امروزایران برای تفکرهژمونی غرب دگراندیش است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ترجمه قرآن به زبان اسپانیولی عصر امروز سه شنبه 17 اسفند با حضور دکتر محمدباقر خرمشاد، حجت الاسلام محسن ربانی، حجت الاسلام صابری و دکتر محمدرضا دهشیری در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در این مراسم دکتر محمدباقر خرمشاد با تجلیل از گروه چاپ قرآن به زبان اسپانیولی به حوادث اخیر در جهان اسلام اشاره کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر گوشها و چشمها به طرف جمهوری اسلامی ایران است تا آنچه او از 32 سال پیش تا کنون بیان می کند را بشنوند.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت حرفهای خود را ترجمه کرده و آن را در اختیار دیگران قرار دهد. طبیعی است که این کار ابتدا با ترجمه قرآن و تفاسیر و آموزه های قرآنی آغاز می شود و بعد نوبت حرفهای جمهوری اسلامی ایران در جهان جدید با استدالال بزندف می رسد.

ترجمه دو کتاب "امام علی(ع) و صلح جهانی" و "داستان راستان"

وی با اشاره به تمدن و فرهنگ بزرگ ایران اسلامی، گفت: البته ایران سالها از گردونه تمدنی عقب نگه داشته شد ولی اراده مجددی وجود دارد که جایگاه شایسته خود را پیدا کند و با اتکا به این گذشته غنی و قوی سخنانی می گوید که در عین اصالت بسیار جدید و پاسخگوی نیاز امروز بشری نیز است.

دکتر خرمشاد افزود: به همین دلیل در میان هیاهوهای زیاد رقبا و دشمنان جمهوری اسلامی ایران که سعی می کنند این سخن به گوش کسی نرسد، اما این سخن به گوشهایی که باید، می رسد و مشتریان فراوانی هم دارد که می بینید و می بینیم. اگر بخش کوچکی از امکانات عظیم دشمن در اختیار جمهوری اسلامی ایران بود فضا بسیار متفاوت تر از امروز بود ولی علیرغم این فضاسازی ها جمهوری اسلامی ایران امروز سخنان بسیاری دارد که گوشهای شنوایی دارد که باید آن را ترجمه و در اختیار دیگران قرار دهد.



وی از تصمیم مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای ترجمه دو کتاب " امام علی(ع) و صلح جهانی" و "داستان راستان" خبر داد و گفت: امروز ایران جمهوری اسلامی برای تفکر هژمون غرب دگراندیش تلقی می شود.



وی با اشاره به پیامهای انقلاب اسلامی که مبتنی بر اسلام و قرآن است بر تلاش غرب در اسلام هراسی تأکید کرد و گفت: اسلام مسیر میانبر مطمئنی برای ارتباط انسان با خدا است.



خرمشاد با اشاره به ترجمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به 40 زبان از سوی سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی تصریح کرد: قانون اساسی کشور ما یک مانیفست و سبک جدیدی از نگاه به حکومت داری است. امروز گوشها و نگاهها به سمت جمهوری اسلامی است تا سخن او را بشنود چراکه سخنان جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام و قرآن و به تعبیری مبتنی بر فطرت بشری است و آلایشی در آن وجود ندارد لذا در دلها می نشیند و این حرکت اغاز شده و با شتاب روزافزون به پیش می رود.

آغاز ترجمه معکوس/سازماندهی نسخ خطی قرآن در خارج از کشور

دکتر محمدرضا دهشیری معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز طی سخنانی بر اهتمام این سازمان جهت ترجمه معکوس تأکید کرد و با اشاره به تلاش غرب برای اسلام هراسی گفت: ترجمه قرآن به همه زبانها می تواند در شناسایی اسلام ناب و همچنین در اصلاح ذهنهای منفی متأثر از تبلیغات منفی غرب در مورد اسلام مؤثر باشد.



وی از برنامه جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جهت سازماندهی نسخ خطی در خارج از کشور از جمله نسخ خطی قرآن خبر داد.

ترجمه قرآن به 150 زبان/ ترجمه اسپانیولی قرآن دارای 3 هزار نکته تفسیری شیعی است



در این مراسم حجت الاسلام صابری رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز گفت: تا کنون قرآن به 150 زبان ترجمه شده است که این میزان در مقایسه با آمار غیررسمی ترجمه انجیل به 2500 زبان قابل تأمل است و می طلبد در این مسیر بیشتر تلاش کنیم.



وی بر پویایی ترجمه در هر زمان تأکید کرد و گفت: محمدعثمانف مترجم قرآن به زبان روسی که در حال حاضر سومین ویرایش قرآن را در دست ترجمه دارد از او سؤال کردند که چرا ویرایشهای متعدد از قرآن را انجام می دهید؟ گفت: "اگر هزار بار قرآن را ترجمه کنم این هزارمین ترجمه آخرین آن نخواهد بود چون در هر ترجمه ای نکته جدیدی به ذهنم می رسد و از قرآن درک می کنم" پس هر چه ما در باب قرآن کار کنیم باز کم است.

حجت الاسلام ربانی مدیر مؤسسه فرهنگی اندیشه شرق در قم و مسئول سابق رایزن فرهنگی ایران در آرژانتین نیز طی سخنانی به فعالیتهای این مؤسسه در زمینه معارف اسلامی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 250 عنوان کتاب به زبان اسپانیولی در معارف اسلامی به چاپ رسیده است ضمن اینکه از سال 1368 تا کنون سه مجله به زبان اسپانیولی نیز از سوی ایران منتشر می شود.

وی با اشاره به ترجمه قرآن به زبان اسپانیولی توسط جعفر بونزالس گفت: نونزالس دومین شیعی است که قرآن را به زبان اسپانیولی ترجمه کرده است. این ترجمه را می توان از بهترین ترجمه ها خواند. این مترجم حدود 10 سال در ایران ساکن شد و زبان فارسی را فراگرفت. در چاپ اول این ترجمه، یک صفحه عربی و یک صفحه اسپانیولی بود که به دلیل اشکالاتی که داشت ویرایش دوم آن بدون زبان عربی زیر چاپ است.

حجت الاسلام ربانی از تلاش گروهی در قم برای ترجمه قرآن به زبان اسپانیولی خبر داد و در عین حال یادآور شد: ترجمه آقای بونزالس خیلی بهتر است ضمن اینکه این ترجمه دارای معجم اصطلاحات و از همه مهمتر دارای 3 هزار نکته تفسیری شیعی است.