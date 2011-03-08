هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسب به روز گذشته افزوده شده و از میزان غلظت آلاینده های منو اکسید کربن،دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی ابری از اوایل شب بارش وباران و وزش باد است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم قرار گیرد.

با این حال کارشناسان معتقدند؛ افزایش تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زود درس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد از اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و دی اکسید نیتروژن در مناطق ناسالم است.



توصیه می شود در مناطق ناسالم افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی ، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کرده و بقیه افراد باید فعالیتهای طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.