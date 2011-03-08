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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۶

هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

براساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، امروز میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از ده میکرون و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسب به روز گذشته افزوده شده و از میزان غلظت آلاینده های منو اکسید کربن،دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی ابری از اوایل شب بارش وباران و وزش باد است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم قرار گیرد.

با این حال کارشناسان معتقدند؛ افزایش تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زود درس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد از اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و دی اکسید نیتروژن در مناطق ناسالم است.

توصیه می شود در مناطق ناسالم افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی ، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کرده و بقیه افراد باید فعالیتهای طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند. 

کد مطلب 1270169

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