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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۸

2000 دانش آموز آملی جشن تکلیف برگزار کردند

2000 دانش آموز آملی جشن تکلیف برگزار کردند

ساری - خبرگزاری مهر: دو هزار دانش آموز دختر پایه سوم ابتدایی شهرستان آمل در مصلی این شهرستان جشن تکلیف عمومی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دراین مراسم دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی در کنار مسئولان شهرستان آمل و خانوارهای آمل و خانوادههای خود رسیدن به سن تکلیف را جشن گرفتند.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان آمل عصر سه شنبه در این مراسم گفت: جشن تکلیف دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی پنجمین سال متوالی به صورت تجمیع درمصلی آمل برگزارمی شود.

اکبرلطفی با اشاره به اینکه برگزاری جشن تکلیف در مصلی این شهرستان تاکنون اثرخوبی داشته است تصریح کرد: دانش آموزان درمصلی با امام جمعه و مصلی و با نمازجمعه آشنا می شنوند و با خداوند متعال پیمان می بندند.

وی تصریح کرد: برگزاری مراسم تجمیع جشن تکلیف دانش آموزی اردوی عملی وعبادی برای دانش آموزان است.

مدیرآموزش و پرورش آمل ادامه داد: هم اکنون حدود 150 برادر و خواهر روحانی به عنوان امام جماعت در مدارس به همراه دانش آموزان نمازجماعت اقامه می کنند.

لطفی اضافه کرد: بیشتر مدارس آمل نمازخانه دارند و نمازجمعه اقامه می شود.

وی از برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان پسر، اردیبهشت ماه سال آینده خبرداد.

کد مطلب 1270170

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