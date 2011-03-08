گاز سوز نشدن نیروگاه توانیر ناشی از عدم اتمام شبکه انتقال است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمودی عصر سه شنبه در بازدید هیئت مدیره خانه مطبوعات از شرکت توانیر هرمزگان بیان داشت: شرکت تولید برق هرمزگان منتظر انتقال گاز به واحدهای مستقر در این شرکت است ولی تاکنون این مهم امکان پذیر نشده است.

وی با بیان اینکه بخشی از نیاز فعلی واحدهای تولید برق با گاز تامین می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خط انتقال گاز سراسری هنوز به اتمام نرسیده امکان اینکه گاز مورد نیاز این شرکت تامین شود وجود ندارد به همین خاطر از سوخت مازوت استفاده می کنیم.

محمودی با بیان اینکه گاز سوز شدن واحدهای تولید برق یکی از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به هرمزگان است، افزود: اینکه شرکت گاز هرمزگان را تحت فشار قرار دهیم منطقی نیست و در این راه باید عزم ملی وجود داشته باشد.

به گفته وی تا شرکت ملی گاز کشور به تعهدات خود در انتقال گاز عمل نکند شرکت تولید برق نیز بالاجبار از مازوت استفاده می کند.

محمودی به زیانهای ناشی از سوخت مازوت در واحدهای تولید برق اشاره کرد و گفت: استفاده از گاز عمر قطعات و واحدها را افزایش می دهد که مقرون به صرفه تر نیز می باشد.

گازرسانی به صنایع در اولویت باشد

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق هرمزگان گفت: گاز رسانی به صنایع باید در اولویت باشد.

وی افزود: اگرچه واحدهای مسکونی نیاز به شبکه گاز خانگی دارند ولی اولویت اول باید صنایع باشند.

به گفته محمودی انتقال گاز به نیروگاه تولید برق هزینه تولید را کاهش می دهد.

تولید برق پنج سال آینده از نان شب هم واجب تر است

وی بیان داشت: در شرایط فعلی که هوای منطقه جنوب کشور بهاری است مصرف بهیک هزار و 400 مگاوات رسیده که قطعا با فرا رسیدن اوج گرما مصرف افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شرکت تولید برق و نیروگاه گازی خلیج فارس در این راستا برق مصرفی استان را تولید می کنند، تصریح کرد: در شرایط خوشبینانه این دو نیروگاه تنها می توانندیک هزار و 800 مگاوات برق را تولید کنند و چنانچه به همین شکل افزایش مصرف مشاهده شود خاموشی تابستان دور از انتظار نیست.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان در ادامه به افق پنج سال آینده تولید برق اشاره کرد و افزود: نیاز مصرفی برق به سمتی در حرکت است که طی پنج سال آینده تولید برق هم از نان شب واجب تر خواهد بود.

وی بیان داشت: متخصصین برق هرمزگان تمامی تلاش خود را در تولید برق بکار گرفته اند و تلاش مستمر در حوزه تولید وضعیتی را پیش آورده که قطعی برق به کمترین حد ممکن رسیده است.

محمودی با بیان اینکه ورود قطعات به داخل کشور با تحریمهای اعمالی با مشکل مواجه است، ادامه داد: با این وجود متخصصان تولید برق هرمزگان با تجربه و علمی که در این راه کسب کرده، نگذاشته اند که تولید متوقف شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی از ناحیه برق مصرفی احساس نمی کنند، گفت: این عدم احساس برای ما مهم است و امیدواریم که تداوم یابد.

تلاش برای استقرار نیروگاه های متعدد در هرمزگان

محمودی به حرکت رو به جلو صنعت برق هرمزگان اشاره کرد و ادامه داد: نیروگاه های متعددی در هرمزگان به تولید برق می پردازند و در تلاش هستیم که هرمزگان به یکی از قطبهای مهم تولید برق کشور شناخته شود.

وی گفت: شرایط کنونی تولید برق کافی نیست و باید در این راستا با سرعت بیشتری حرکت کرد.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان با تاکید بر استفاده از مشاوره بخش صنعت در کنار مدیران تصمیم گیر استان، افزود: حضور مشاوران در کنار مدیران حرکت بسوی توسعه پایدار سوق می دهد و موفقیت در این راه نیز بیشتر می شود.

وی به علاقه مندی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این استان اشاره کرد و بیان داشت: جذب سرمایه گذار نیاز به برنامه ریزی دارد که این کار هم باید با جدیت تمام ادامه یابد.