جزئیات پرونده عقرب سیاه روی میز رئیس دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان ناحیه 2 تهران با بیان اینکه سیاست مهار بزهکاری در دستور کار همه دولتها قرار دارد گفت: در تمامی دولتها شیوه تقابل و پیشگیری مورد توجه است ولی برخی نظام ها پیشگیری را اولویت قرار می دهند و برخی مانند ایران با بزهکاری مقابله می کنند. ولی در تاریخ ایران پیشگیری موفق بوده است زیرا برای اولین بار بهداشت و درمان اولویت پیدا کرد و این پیشگیری از دنیا طب به دنیای حقوق آمد و هر چقدر در زمینه پیشگیری هزینه کنیم بیشتر سود کرده ایم البته برای مقابله هم باید بدانیم که دستگاه قضا در استخدام قاضی، ساختمان و تجهیزات با مشکل روبروست.

نبود مدیریت در مبارزه با جرم چالش دستگاه قضاء

وی نبود مدیریت در مبارزه با جرم را یکی از مهمترین چالشهای دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: اگر مدیریت موفقی در پرونده های مهم دادگستری و مراجع قضایی نداشته باشیم اجرای احکام به سرانجام موفقی نمی رسد.

جعفری دولت آبادی افزود: دادستانها باید بدانند و تعقیب کنند که سرنوشت پرونده های مهم چه خواهد شد و این مستلزم دقت و توجه بیشتر در پیگیری پرونده هاست و نباید طوری باشد که پرونده را همانند تیری در کمان کرده و رها کنیم.

دادستان تهران به دادستانهای تهران گفت: پیگیری پرونده و متهم در دادگاه و اجرای حکم بسیار لازم است تا خدایی ناکرده اجراهای صوری در احکام انجام نشود و یا متهم در زندان اصلاح نشود. شاید بگویید دادستان نمی تواند همه پرونده ها را مدیریت کند ولی اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم دادستان ها باید پرونده های مهم را خودشان تشخیص و رصد کنند.

وی با اشاره به پرونده مهم سعادت آباد گفت: این پرونده یک حادثه مهم در تاریخ جزایی ایران بود و افکار عمومی را تحریک کرد سرعت رسیدگی به این پرونده هم زیاد بود و توانستیم در کمتر از 70 روز حکم را اجرا کنیم و این به مردم ثابت کرد که ظرفیتهای دستگاه قضا برای مقابله با جرم بالاست ولی حواشی این حادثه از اصل ماجرا هم بیشتر بود.

پرونده عقرب سیاه

دادستان تهران در مورد حادثه پرونده عقرب سیاه گفت: عقرب سیاه وقتی که تبرئه شد رسانه ها به میدان آمدند. در این پرونده متهم یا همان عقرب سیاه مرد تبهکاری بود که زنان را سوار بر خودروی خود کرده و در منطقه فشاپویه در حسن آباد با ترفندی به آنها تجاوز کرده و یا آنها را مضروب می کرد و همچنین پول و طلاهای آنها را نیز سرقت می کرد.

جعفری دولت آبادی گفت: عقرب سیاه با دقت طمعه های خود را شناسایی می کرد و زنها فریب می خوردند. حتی در یک مورد زنی خواسته است تا خود را از ماشین پرتاب کند که متهم زن را در چاه می اندازد تا اینکه بالاخره با حضور عده ای زن از چاه نجات پیدا می کند. این در حالی است که کاری که دادگاه و هیئت منصفه در تبرئه این آدم ربا انجام داده برای رسانه ها و افکار عمومی با سوالاتی همراه بوده است.

وی گفت: در این پرونده دادگاه فشاپویه متهم را در زمینه آدم ربایی تبرئه کرد و پرونده به دادگاه کیفری استان منتقل و پس از آن حکم اعدام به دادگاه دیوان ارائه شد ولی دیوان حکم اعدام را صادر نکرد زیرا بر اساس مستندات پرونده وقتی متهم از آدم ربایی تبرئه شده است دیگر نمی تواند اتهام دیگری در این پرونده داشته باشد.

وی گفت: پرونده از دیوان عالی به دادگاه کیفری استان ارجاع شد و قضات مجددا پرونده را بررسی کردند و با اختلاف نظر قضات به صورت 3 به 2 عقرب سیاه تبرئه شد.

پرونده سایه شیطان

دادستان تهران با اشاره به پرونده دیگری موسوم به سایه شیطان گفت: در این پرونده 15 زن همانند پرونده عقرب سیاه مورد تجاوز قرار گرفته بودند. چنین مواردی دائما رخ می دهد ولی مهم مدیریت پرونده است. آیا نمی توانست حکم دادگاه فشاپویه بهتر صادر شود؟ آیا مدیریت پرونده در پرونده عقرب سیاه به درستی انجام شده بود؟ هر چند که حکم دادگاه فشاپویه در همین حد بوده ولی دادستان ها حق دارند که وارد شوند. ایده من این است که حادثه سعادت آباد و فشاپویه یک بحث بزرگ برای دستگاه قضایی بود و پرونده ها را به درستی مدیریت کرد.

جعفری دولت آبادی با قدردانی از رئیس دستگاه قضا بابت ورود به پرونده های مهم قضایی گفت: در مورد پرونده عقرب سیاه، پرونده همراه با گزارش به رئیس قوه قضائیه تقدیم شده است که امیدواریم این پرونده نیز با دقت رسیدگی شود زیرا نمی شود هر لحظه هر یک از زنانی را که در پرونده عقرب سیاه به آنها تجاوز شده را احضار کرد.

دادستان تهران خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مشکل ما این است که دادستانها نمی توانند در پرونده هایی که مستقیم به کیفری استان می رود وارد شوند و درخواست داریم در این زمینه قانون تنقیح شود.

جعفری دولت آبادی با اشاره به حوادث بعد از انتخابات گفت: سران فتنه تا روز عاشورای 88 خود را با نسبت ادعای تقلب انتخاباتی پنهان کرده بودند اما در روز عاشورا نقاب آنها کنار رفت و معلوم شد با نظام اسلامی دشمنی دارند و همچنین ولایت فقیه را قبول ندارند.

وی افزود: زمانی که ادعای تقلب در روز عاشورا شکست خورد علت آن حادثه تاریخی 9 دی و همچنین 22 بهمن بود و مردم اعلام کردند که حامی نظام و ولایت هستند.

دادستان تهران گفت: از عاشورای 88 تا 25 بهمن 89 فتنه گران زمین گیر شدند. ولی در 25 بهمن یک رسوایی دیگر از سوی سران فتنه بوجود آمد. آنها صف خود را از حماسه 22 بهمن جدا کردند و تعداد اندکی را به خیابانها آوردند و امیدوار بودند که پیروز می شوند. در حادثه 25 بهمن جریان فتنه به جریان ضد انقلابی تبدیل شد چون کسی نمی پذیرفت بعد از 22 بهمن عده ای دوباره تظاهرات کنند همچنین در این روز جریان غرب بی پرده به این جریان وارد شد و حمایت آشکار غرب و اسرائیل و جریان فتنه مشخص شد.

عده ای آن طرف مرزها سکان فتنه را به دست گرفتند

وی افزود: عده ای در آن طرف مرزها سکان فتنه را به دست گرفتند و مردم را به دلیل برخی اعدام ها تحریک کردند که خوشبختانه اتفاقی هم نیفتاد. آنها فکر می کردند که با شورش های هفتگی نظام را مشغول می کنند و می توانند هزینه ها را در بخش حقوق بشر در ایران بالا ببرند. اما مردم در یک اسفند و 10 اسفند از این جریان استقبال نکردند ولی حادثه مهمی که اتفاق افتاد آن بود که کشورهای اسلامی در بهمن ماه بیدار شدند و آمریکا فهمید کانون بیداری جمهوری اسلامی ایران است. آمریکایی هم باید کاری می کردند تا ایران را تخریب کنند ولی آنها به گوشه رینگ رفته و مغلوب شدند.

وی افزود: فتنه گران در 25 بهمن کشته سازی را در دستور کار خود قرار دادند ولی پلیس و دستگاه های امنیتی هشیار بودند.

دادستان تهران گفت: امروز سران فتنه محکوم هستند. به خانواده ها هم توصیه می کنیم که هر کس در تظاهرات شرکت کند محکوم است و پلیس این افراد را دستگیر می کند البته پلیس باید اسامی دستگیر شدگان را به خانواده های آنها اطلاع دهد.