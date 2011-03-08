خدمات نوروزی اطلس خودرو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدمات نوروزی اطلس خودرو شامل ارائه تخفیف جهت قطعات مصرفی و سرویسهای ادواری و تأمین رایگان روغن موتور، استقرار چادر های امداد به همراه امدادگران در جاده های پر تردد، استقرار و تردد کارنیوالهای امداد با کارشناسان و امدادگران شرکت اطلس خودرو در جاده ها، بازرسی و نظارت بر چادرهای امداد توسط بازرسان اطلس خودرو، استقرار کارشناسان در ستاد مرکزی اطلس خودرو، و پشتیبانی عاملیتهای مجاز از اجرای طرح نوروز است.

شبکه عاملیتهای مجاز هم در ایام تعطیلات پشتیبان چادرهای امداد فعال بوده وآماده خدمت رسانی به مسافران هستند، همچنین ستاد مرکزی شبانه روزی اطلس خودرو همه روزه تا پایان تعطیلات نوروزی از طریق شماره تماس 44503766- 021 آماده راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات مشتریان است.

