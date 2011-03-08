شناسایی 23 بقعه مربوط به پیامبران در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد غلامی عصر سه شنبه در همایش توجیهی و آموزشی برنامه سال 90 بقاع و اماکن متبرکه مازندران در آستانه مبارکه امامزاده عباس(ع) ساری افزود: هشت هزار و 51 بقعه متبرکه، بیش از 10 هزار امامزاده و 33 بقعه پیامبران در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه سفرهای امامزادگان به دیارعجم، از دوران امام سجاد(ع) به بعد آغاز شد، افزود: پس از حادثه کربلا، دشمنان عرصه را بر خاندان پیامبر تنگ کرده بودند و وقتی از امام سجاد(ع) پرسیدند، عرصه بر ما تنگ شد، آن امام همام سفر به ایران را پیشنهاد داده بودند.

غلامی تصریح کرد: امامزادگان سفیران نور و چراغ هدایت هستند و وجود آنها موجب بیداری در جامعه می‌شد و بر این اساس، دشمنان به امامزادگان و دودمان پیامبر رحم نکردند و آنها را به شهادت رساندند.

وی ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه اگر چه پرسنل دولت است ولی اجرای فعالیت‌ها با اجازه ولی‌فقیه است و تولیت در اوقاف مثل انتخابات مردمی است و تا حاکم اسلامی تنفیذ نکند کسی حق دخل و تصرف در موقوفه را ندارد.

معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، خاطرنشان کرد: در برنامه امسال مقرر شد 40 درصد عواید بقاع و امامزادگان برای صرف برنامه‌های عمرانی، 30 درصد صرف امور مدیریتی، 20 درصد صرف برنامه‌های فرهنگی و 10 درصد برای برنامه‌های فرهنگی متمرکز استان اختصاص یابد.

حجت‌الاسلام سیف‌الله سهرابی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز در سخنانی، گفت: امید است با اجرای برنامه‌های عمرانی و فرهنگی بتوانیم به اهداف مطلوب دست یابیم و دینمان را به امامزادگان ادا کنیم.

وی افزود: مسئولان و متولیان امامزادگان فرم‌های توزیع شده را که شامل خلاصه اطلاعات بقعه و برنامه‌ ریزی‌های سال 90 است تا 20 اسفندماه تنظیم و به اداره کل اوقاف تحویل دهند.

سهرابی تصریح کرد: روسای اوقاف و نمایندگی‌ها و شهرستان‌ها می‌توانند جلسه توجیهی را با حضور مدیران داخلی و هیئت امنای امامزادگان در شهرستان‌ها برگزار کنند.