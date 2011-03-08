100 کلاس برای اسکان مسافران مینودشت مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد بشارتلو عصر سه شنبه در نشست ستاد اسکان این نهادد افزود: اعضا و همکاران ستاد مرکزی اسکان از تاریخ 28 اسفند تا 12 فروردین آماده پذیرش اینترنتی از مسافران در محل مدیریت خواهند بود.

وی گفت: مدارس ویژه درمینودشت شامل سه آموزشگاه با 25 کلاس و مدارس مجهز شامل 9 آموزشگاه با53 کلاس و مدارس عادی با 2 آموزشگاه و22 کلاس آماده پذیرش از مهمانان و مسافرین خواهند بود.

وی گفت: به اولین مسافر فرهنگی که واردمینودشت شود و از مدارس اسکان استفاده کند، هدایایی به رسم یادبود به این مسافر تقدیم خواهیم شد.

مدیر آموزش و پرورش مینودشت گفت: تمامی تمهیدات و تبلیغات لازم در این خصوص اتخاذ شده و از مدیران وسرایداران درخواست می شود، وسایل گرمایشی مثل بخاری وشوفاژ، تمیز بودن کلاسها، اماده نمودن کیسه زباله، سطل آشغالها در کلاس گذاشتن مهر و قرآن و نصب قبله در برگه آ چهار درکلاسها و نصب پارچه اسکان در سردر مدارس، نظافت محیط و آنچه را که مربوط به اسکان در مدارس است، اهتمام جدی داشته باشند.



بشارتلو خواست که با مسافرین با مهربانی، متانت و اخلاق نیکو رفتار و برخورد کنند تا مسافران گرامی که زوار آقا امام رضا (ع) هستند خاطره ای خوش و خوبی را از همکاران و از مینودشت داشته باشند.