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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

نخستین صکوک بورس ایران به نام هواپیمایی ماهان ثبت شد

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صکوک اجاره شرکت هواپیمایی ماهان هفته آینده، به عنوان نخستین صکوک اجاره در بازار سرمایه ایران منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی حسینی با بیان اینکه در قانون بازار اوراق بهادار امکان توسعه ابزارهای مالی نوین در بازار سرمایه فراهم شده است، افزود : سازمان بورس به محض تشکیل، مطالعات و بررسی های خود برای بکارگیری ابزارهای مالی جدید به ویژه ابزارهای نوین اسلامی برای تامین مالی ناشران را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد : کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار اوراق اجاره را مطابق با شرع مقدس تشخیص داد به طوریکه این اوراق در شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.
 
حسینی با بیان اینکه فرایند اجرایی انتشار اوراق اجاره، یک سال قبل در سازمان بورس آغاز شد، گفت: مقررات و ضوابط این اوراق و اساسنامه های نهاد واسط و شرکت مدیریت دارایی مرکزی اوراق بهادار در ماه های گذشته به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس رسیده است.
 
وی با اشاره به اینکه 9 قرارداد برای تنظیم روابط ارکان مسئول در انتشار صکوک شده است، افزود : بالغ بر 15 بسته مقرراتی برای اجرایی شدن این ابزار مالی تدوین شده است.
 
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس خاطر نشان کرد: شرکت هواپیمایی ماهان نخستین متقاضی انتشار اوراق اجاره در بازار سرمایه بود که هفته آینده مبلغ 291 هزار و 500 میلیون ریال اوارق اجاره منتشر می کند.
 
وی اظهار داشت : مبلغ اسمی هر ورقه اجاره، یک میلیون ریال و نرخ سود اوراق (درآمد اجاره) 5/17 درصد است که سود اوراق درمقاطع سه ماهه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه گذاران پرداخت می شود، که ناشر اوراق اجاره هواپیمایی ماهان شرکت واسط مالی بهمن، عامل پرداخت سودشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و ضامن آن بانک اقتصاد نوین است.

این در حالی است که شرکت تامین سرمایه نوین متعهد پذیره نویس، بازارگردان و عامل فروش این اوراق خواهد بود.
دکتر حسینی مدت اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان را چهار ساله و زمان عرضه آن را 5 روز اعلام کرد و افزود : معاملات ثانویه این اوراق در فرابورس انجام خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: هم اکنون چند بانک و شرکت تولیدی درخواست انتشار اوراق اجاره را به سازمان بورس ارائه داده اند که کارشناسان این سازمان در حال بررسی درخواست های این شرکتها هستند.
کد مطلب 1270178

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